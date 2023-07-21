В Москве арестован Игорь Стрелков-ГиркинPlay03:42Pro-Russian rebels in eastern Ukraine have suffered a setback as their military chief (pic) quits. (AAP)Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (5.05MB) В Москве арестован Игорь Стрелков-Гиркин, сепаратист и бывший «министр обороны» самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. В 2022 году суд в Нидерландах признал его виновным в рамках уголовного судебного процесса по делу MH17.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод