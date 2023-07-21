В Москве арестован Игорь Стрелков-Гиркин

Igor Strelkov (also known as Igor Girkin) during a press conference.

Pro-Russian rebels in eastern Ukraine have suffered a setback as their military chief (pic) quits. (AAP)

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В Москве арестован Игорь Стрелков-Гиркин, сепаратист и бывший «министр обороны» самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. В 2022 году суд в Нидерландах признал его виновным в рамках уголовного судебного процесса по делу MH17.

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