«Я еще вернусь, только не знаю как скоро»

Ирина и Ася ответили на вопросы слушателей. Озвучил их четырехлетний Матвей. Из подкаста вы узнаете о том:



Скучает ли Ирина по работе, как ей декретный отпуск и когда она вернется;



Чем отличаются роды в Москве от родов в Мельбурне;



Что случилось с Асей, почему она недавно оказалась в больнице;



Помогает ли Ася маме ухаживать за сестренкой Лизой;



Выйдет ли второй сезон подкаста "Ку-ку, кукабара!" на SBS Russian.



