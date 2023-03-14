«Я еще вернусь, только не знаю как скоро»

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Photo credit: Irina Bumistrova

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Интервью с продюсером SBS Russian Ириной Бурмистровой, которая несколько месяцев назад стала мамой во второй раз и сейчас находится в декретном отпуске и с ведущей детского подкаста "Ку-ку, кукабара!" на SBS Russian семилетней Асей Уколовой.

Ирина и Ася ответили на вопросы слушателей. Озвучил их четырехлетний Матвей. Из подкаста вы узнаете о том:
  • Скучает ли Ирина по работе, как ей декретный отпуск и когда она вернется;
  • Чем отличаются роды в Москве от родов в Мельбурне;
  • Что случилось с Асей, почему она недавно оказалась в больнице;
  • Помогает ли Ася маме ухаживать за сестренкой Лизой;
  • Выйдет ли второй сезон подкаста "Ку-ку, кукабара!" на SBS Russian.
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Ку-ку, кукабара!


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