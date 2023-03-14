«Я еще вернусь, только не знаю как скоро»

Ирина и Ася ответили на вопросы слушателей. Озвучил их четырехлетний Матвей. Из подкаста вы узнаете о том:
- Скучает ли Ирина по работе, как ей декретный отпуск и когда она вернется;
- Чем отличаются роды в Москве от родов в Мельбурне;
- Что случилось с Асей, почему она недавно оказалась в больнице;
- Помогает ли Ася маме ухаживать за сестренкой Лизой;
- Выйдет ли второй сезон подкаста "Ку-ку, кукабара!" на SBS Russian.
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