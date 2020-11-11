Новости иммиграции: виза Глобальных талантов - самый быстрый путь получить постоянное жительство в Австралии?

The Global Talent Independent (GTI) program is a streamlined visa pathway aimed at attracting the world’s best and brightest migrants.

Source: Unsplash

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Программа Global Talent Independent (GTI) - это упрощенная процедура получения визы, которая была создана для привлечения самых лучших и высокооплачиваемых специалистов в мире для работы и постоянного проживания в Австралии. Подробнее о критериях, квотах и других особенностях этой визы - в нашем интервью.

Иммиграционный агент из Сиднея Надежда Здельник рассказала, что в прошлом году по этой программе из России было меньше пяти заявителей. Такая же ситуация и с Украиной, Беларусью и другими странами постсоветского пространства. 

"Это совсем не говорит о том, что наши клиенты не столь умные, нет, - рассуждает Надежда. - Это говорит о том, что программа не была столь популярна, и многие агенты обратили внимание на эту программу лишь после увеличения квот".

Из интервью вы узнаете (Highlights):

  • о расширении программы: на следующий год места увеличивают в три раза;
  • подробнее о подклассах 124 (подача из-за рубежа) и 858 (подача из Австралии);
  • что подразумевается под определением "уникальный" заявитель;
  • какие направления и профессии являются приоритетными в этой программе;
  • есть ли какие-то исключения из требований к высокой минимальной зарплате;
  • что делать, если нет "номинанта" (компании или института);
  • нужно ли сдавать тест на знание английского языка.
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Важное сообщение: этот материал предназначен только для общих информационных целей и не должен использоваться как замена консультаций со специалистами.

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