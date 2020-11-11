Новости иммиграции: виза Глобальных талантов - самый быстрый путь получить постоянное жительство в Австралии?

Иммиграционный агент из Сиднея Надежда Здельник рассказала, что в прошлом году по этой программе из России было меньше пяти заявителей. Такая же ситуация и с Украиной, Беларусью и другими странами постсоветского пространства.
"Это совсем не говорит о том, что наши клиенты не столь умные, нет, - рассуждает Надежда. - Это говорит о том, что программа не была столь популярна, и многие агенты обратили внимание на эту программу лишь после увеличения квот".
Из интервью вы узнаете (Highlights):
- о расширении программы: на следующий год места увеличивают в три раза;
- подробнее о подклассах 124 (подача из-за рубежа) и 858 (подача из Австралии);
- что подразумевается под определением "уникальный" заявитель;
- какие направления и профессии являются приоритетными в этой программе;
- есть ли какие-то исключения из требований к высокой минимальной зарплате;
- что делать, если нет "номинанта" (компании или института);
- нужно ли сдавать тест на знание английского языка.
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