Процентные ставки снижены до рекордно низкого уровня

((ТРАНСКРИПТ))





Заинтересованные покупатели устремились на показы домов в Сиднее уже накануне утром в преддверии снижения процентной ставки Резервным банком.





Строители приветствуют снижение процентной ставки, которое совпало с федеральными мерами по борьбе с рецессией, такими как гранты в размере 25 тысяч долларов на постройку дома.





Генеральный менеджер Metricon Дэвид Шортен говорит, что эти меры изменят правила игры.





"Важный аспект снижения ставок, что это поможет каждому отдельному человеку на пути к покупке нового дома".





Цены на недвижимость могут подняться опять, но сейчас мало что покупается при заоблачных нормах сбережений в Австралии.





Так будет ли снижение ставки денежной наличности работать так, как задумано: способствовать увеличению инвестиций в бизнес и в рабочие места?





Дайан Типпинг из Экспортного совета Австралии приветствует новость о более низких ставках.





По ее словам, понижательное давление на австралийский доллар повысит конкурентоспособность экспорта.





"У бизнеса будет немного больше уверенности при займе денег, способности вложить деньги в свое предприятие. У них будет немного больше уверенности в том, что это принесет больше капитала в Австралию".





Сьюзан Тиндалл из службы сравнения ипотечных кредитов Rate City говорит, что снижение процентной ставки поможет многим.





"У вас есть около 500 000 ипотечных кредитов, выплату которых в какой-то момент пришлось отложить из-за COVID. Это люди, которым нужно снижение ставки".





По словам казначея Джоша Фрайденберга, объявленное во вторник сокращение показало, что денежно-кредитная и фискальная политика работает в полной гармонии.





"Их сегодняшние действия дополняют то, что правительство Моррисона объявило в бюджете на этот год, в частности поддержку создания рабочих мест и восстановление нашей экономики".





Но официальный представитель казначейства от оппозиции Джим Чалмерс не согласен.





"Это вотум недоверия тому, как правительство Моррисона справляется с рецессией и с бюджетом".





Если заемщики сегодня в выиграше, то проигравшие - это вкладчики, в том числе многие пенсионеры, полагающиеся на доход с процентов от вклада.





Но управляющий Резервного банка Филип Лоу пообещал, что процентные ставки не станут отрицательными, независимо от того, в каком состоянии будет экономика.



