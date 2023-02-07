Процентную ставку снова повысили

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Держатели ипотечных кредитов испытывают давление из-за нового повышения процентной ставки Резервным банком Австралии (RBA).





RBA повышает денежную ставку девятый месяц подряд в череде постоянных усилий по борьбе с высокими темпами инфляции, при этом банк указал, что, вероятно, будут дальнейшие повышения.





Сейчас ставка составляет 3,35%, что является самым высоким показателем с 2012 года – это приводит к опасениям, что выплаты по ипотечным кредитам могут стать непосильными для многих австралийцев.





Держатель ипотечного кредита Квени Вонг пытается сейчас продать недвижимость, после того как ее кредит с фиксированной процентной ставкой был изменен на гораздо более высокую переменную процентную ставку, которую она не может себе позволить







«Он вырос с 1,9 до 4,7, примерно, что означает рост с изначальных выплат в 2000 долларов примерно до 3600 долларов, поэтому мне, учителю игры на фортепиано, трудно себе это позволить».





Тем не менее, эксперты информируют людей с ипотечными кредитами, что, если они недовольны ставками по своему кредиту, у них могут быть варианты рефинансирования.





Салли Тиндалл, директор по исследованиям RateCity, говорит, что неплохой вариант поискать другие банки, которые могут предложить более доступные ставки погашения по кредитам.





«Рефинансирование находится на почти рекордно высоком уровне, а это означает, что заемщики меняют банки, чтобы получить более низкую ставку, что является фантастической новостью, если вы недавно не пересмотрели свой ипотечный кредит или, по крайней мере, не торговались с вашим банком, сейчас самое время для рефинансирования. “





Повышение процентной ставки Резервным банком Австралии призвано подтолкнуть австралийцев к тому, чтобы тратить меньше в надежде, что это снизит постпандемическую инфляцию, которая наблюдается за границей в таких странах, как Соединенные Штаты.





В своем заявлении во вторник, 7 февраля, губернатор РБА Филлип Лоу сказал, что «в предстоящие месяцы потребуется дальнейшее повышение процентных ставок, чтобы гарантировать возвращение инфляции к целевому уровню».





Однако некоторые экономисты опасаются, что такой подход может привести к рецессии в австралийской экономике.





Шейн Оливер, главный экономист «AMP Capital», сказал программе SBS «On The Money», что темпы инфляции, вероятно, уже достигли пика, и новые данные могут привести к изменению курса RBA, если будет очевидно, что экономический рост замедлится в результате их усилий.





«Чуть больше года назад они не ожидали повышения процентных ставок раньше 2024 года. Таким образом, их прогнозы и их заявления не обязательно являются лучшим сценарием того, что на самом деле произойдет, и я думаю, что мы увидим все больше свидетельств замедления роста и замедления инфляции в течение нескольких месяцев, что затормозит действия РБА. Я думаю, что мы либо на пике, либо близко к нему, и я думаю, что просто слепое следование за другими центральными банками рискует бросить австралийскую экономику в рецессию без необходимости».





Г-н Оливер считает, что австралийцам еще предстоит ощутить худшее давление, вызванное этим повышением процентных ставок.





«Банку требуется до трех месяцев, чтобы передать это своим клиентам, а для клиентов фактически начать платить больше. А затем у нас есть 14 процентов домовладельцев с ипотекой, у которых есть фиксированные ставки, которые действительно только начнут ощущать всю боль в этом году. Так что впереди еще немало проблем с повышением ставок, даже если резервный банк с этого момента перестанет повышать их».





Тейлор Блэкберн, эксперт по личным финансам в Finder, говорит, что их данные свидетельствуют, что держатели ипотечных кредитов по всей Австралии уже испытывают стресс от этих повышений.





«Мы отслеживали это в течение последних четырех лет. В это время в прошлом году 22 процента людей сказали, что им трудно платить по ипотеке, теперь это 33 процента держателей ипотечных кредитов».





Он также предположил, что эти повышения способствуют продолжающемуся кризису на рынке аренды жилья, где многие арендодатели перекладывают эти расходы на плечи своих арендаторов.





«Повышение денежной ставки особенно остро сказывается на домовладельцах, но последующий эффект такой: любой, кто арендует жилье, находящееся в ипотеке, в конечном итоге ощутит эти растущие выплаты на себе. Так что, если вы арендуете и ваша арендная плата пока не выросла, вам повезло, но это может скоро измениться, поскольку ситуация развивается».



