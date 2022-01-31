Владимир Цыскин: 50 лет за верстаком!

Vladimir Tsyskin

Source: Photo by Vladimir Tsyskin

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31 января - международный день ювелира. Мы записали интервью с Владимиром Цыскиным, который полвека своей жизни посвятил ювелирному делу.

Мы поговорили с Владимиром о том:

  • какие камни ювелиры любят, а с какими боятся работать;
  • как изменилась ювелирная индустрия с приходом компьютеров;
  • какие ювелирные изделия выбирают европейцы и как относятся к дорогим украшениям австралийцы;
  • как часто Владимир дарит своей супруге бриллиантовые украшения.
Vladimir Tsyskin
Ювелир и дизайнер Владимир Цыскин за работой Source: Photo by Vladimir Tsyskin
Владимир рассказал также о том, чем Одесская ювелирная фабрика, где он начинал свою трудовую деятельность, отличалась от фабрики в Австралии, на которую он пришел работать, переехав сюда из Эстонии в 1979 году.
Vladimir Tsyskin
Source: Photo by Vladimir Tsyskin

В свободное время Владимир также пишет картины, правда отшучивается, когда его называют талантливым художником.
Vladimir Tsyskin
Владимир Цыскин рядом с автопортретом Source: Photo by Vladimir Tsyskin

Владимир поделился, как сначала не верил, что компьютерная графика придет на смену и ювелирному кропотливому ручному труду. Вот уже 15 лет он использует для создания своих моделей 3D моделирование.
Ring by Vladimir Tsyskin
Обручальное кольцо, сделанное Владимиром Цыскиным. Фото со страницы в Facebook Diamor Jewellers Source: Photo from Facebook Page Diamor Jewellers
Владимир рассказывает, что работает сейчас всего 3 дня в неделю и счастлив, что 8 лет назад закрыл свой ювелирный магазин, чтобы больше времени посвящать своей семье и занятиям живописью.  

 
 

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