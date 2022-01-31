Владимир Цыскин: 50 лет за верстаком!

Мы поговорили с Владимиром о том:





Владимир рассказал также о том, чем Одесская ювелирная фабрика, где он начинал свою трудовую деятельность, отличалась от фабрики в Австралии, на которую он пришел работать, переехав сюда из Эстонии в 1979 году.

В свободное время Владимир также пишет картины, правда отшучивается, когда его называют талантливым художником.

Владимир поделился, как сначала не верил, что компьютерная графика придет на смену и ювелирному кропотливому ручному труду. Вот уже 15 лет он использует для создания своих моделей 3D моделирование.

Обручальное кольцо, сделанное Владимиром Цыскиным. Фото со страницы в Facebook Diamor Jewellers Source: Photo from Facebook Page Diamor Jewellers

Владимир рассказывает, что работает сейчас всего 3 дня в неделю и счастлив, что 8 лет назад закрыл свой ювелирный магазин, чтобы больше времени посвящать своей семье и занятиям живописью.