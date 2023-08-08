Интервью с дизайнером украшений Евгенией Лисичкиной: "Меня вдохновляет природа Австралии"

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Jewellery Artist Evgeniya Lisichkina Photo credit: SBS Russian

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На днях в прокат вышел фильм "The Lost Flowers of Alice Hart", который снимался в Австралии и где главную роль сыграла Сигурни Уивер. Мы побеседовали о фильме (и не только) с ювелиром из Сиднея Евгенией Лисичкиной, которая делала все украшения для этого фильма.

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Photo credit: SBS Russian
Из интервью с ювелиром, дизайнером украшений, владелицей и основателем компании JaneJu Евгенией Лисичкиной, вы узнаете:
  • С чего началась история бренда JaneJu;
  • О процессе создания украшений, и о том, как воплощаются ее самые смелые идеи;
  • Какие материалы и инструменты нужны ювелиру в работе;
  • С какими проблемами Евгения столкнулась, когда начала бизнес и как их решала;
  • О том, что она думает о первых эпизодах фильма "The Lost Flowers of Alice Hart";
  • Как Евгения познакомились и даже подружилась с автором книги "Потерянные цветы Алисы Харт" Холли Ринглэнд;
  • И какие украшения носит сама.
 

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