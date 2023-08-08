Интервью с дизайнером украшений Евгенией Лисичкиной: "Меня вдохновляет природа Австралии"

Из интервью с ювелиром, дизайнером украшений, владелицей и основателем компании JaneJu Евгенией Лисичкиной, вы узнаете:
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- С чего началась история бренда JaneJu;
- О процессе создания украшений, и о том, как воплощаются ее самые смелые идеи;
- Какие материалы и инструменты нужны ювелиру в работе;
- С какими проблемами Евгения столкнулась, когда начала бизнес и как их решала;
- О том, что она думает о первых эпизодах фильма "The Lost Flowers of Alice Hart";
- Как Евгения познакомились и даже подружилась с автором книги "Потерянные цветы Алисы Харт" Холли Ринглэнд;
- И какие украшения носит сама.