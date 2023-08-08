Интервью с дизайнером украшений Евгенией Лисичкиной: "Меня вдохновляет природа Австралии"

Из интервью с ювелиром, дизайнером украшений, владелицей и основателем компании JaneJu Евгенией Лисичкиной, вы узнаете:

С чего началась история бренда JaneJu;

О процессе создания украшений, и о том, как воплощаются ее самые смелые идеи;

Какие материалы и инструменты нужны ювелиру в работе;

С какими проблемами Евгения столкнулась, когда начала бизнес и как их решала;

О том, что она думает о первых эпизодах фильма "The Lost Flowers of Alice Hart";

Как Евгения познакомились и даже подружилась с автором книги "Потерянные цветы Алисы Харт" Холли Ринглэнд;