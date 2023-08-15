Интервью с организатором интеллектуальных игр Квиз, плиз! Алексеем Чернышенко

Алексей вырос в России, в городе Майкоп, до переезда жил в Москве. Учился в МГУ на вычислительного математика, работал программистом и научным сотрудником, кандидат физико-математических наук. Сейчас работает програмистом в Google.





Параллельно с работой в науке, Алексей всегда занимался проектами в индустрии развлечений. До проекта "Квиз, плиз!" он был владельцем локации с 3 квестами по франшизе "Клаустрофобии" (крупнейшая сеть квестов и самая известная в России), а с 2016 - арт-вечеринок "Artistnight" в Екатеринбурге.





Первая игра "Квиз, плиз!" состоится 17 августа в The Chippo Hotel, 87-91 Abercrombie St, Chippendale NSW 2008













