Интервью с организатором интеллектуальных игр Квиз, плиз! Алексеем Чернышенко

365205843_1467195950761016_7440933776946193932_n.jpg

Photo credit: Alexey Chernyshenko

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

17 августа в Сиднее открывается сезон интеллектуально-развлекательных игр "Квиз, плиз!" В них уже играют в 25 странах мира и теперь такая возможность появилась и в Австралии. Предлагаем вам послушать интервью с Алексеем Чернышенко, который вместе с супругой запускает эти игры в Сиднее.

Алексей вырос в России, в городе Майкоп, до переезда жил в Москве. Учился в МГУ на вычислительного математика, работал программистом и научным сотрудником, кандидат физико-математических наук. Сейчас работает програмистом в Google.

Параллельно с работой в науке, Алексей всегда занимался проектами в индустрии развлечений. До проекта "Квиз, плиз!" он был владельцем локации с 3 квестами по франшизе "Клаустрофобии" (крупнейшая сеть квестов и самая известная в России), а с 2016 - арт-вечеринок "Artistnight" в Екатеринбурге.

Первая игра
"Квиз, плиз!"
состоится 17 августа в The Chippo Hotel, 87-91 Abercrombie St, Chippendale NSW 2008

Слушайте также:

Организатор клуба "Интересно вместе" Лара Джемс: "Это наверняка поднимет посещаемость музеев"

В мельбурнской галерее современного искусства запустили экскурсии на русском языке

Программист из Google проводит экскурсии для детей из Украины в Сиднее



 
Share

Latest podcast episodes

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 15.08.2023

Minister for Health Mark Butler and Prime Minister Anthony Albanese arrive for Question Time (AAP)

Лекарства станут дешевле со следующего месяца

DR GENNADI KAZAKEVITCH, Monash University

Экономический обзор: Наживаются ли банки за счёт населения, страдающего от кризиса стоимости жизни?

Artist Irina Iris

Программа SBS Russian — эфир от 14.08.2023