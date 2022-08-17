Электронные сигареты: насколько они опасны для здоровья?

Ольга из русскоязычной общины Сиднея, мама девочки-старшеклассницы (имя и голос изменены по ее просьбе), поделилась с SBS Russian своей непростой историей борьбы с зависимостью дочери. Сначала, под влиянием школьной подруги, дочка попробовала марихуану.





"В середине 2019 года, после одной из ночевок у подруги, дочка приехала домой практически в невменяемом состоянии. Зрачки расширены, руки трясутся, сильное головокружение и агрессия. Я сразу поняла, что она что-то принимала. Дочка сказала, что они курили марихуану, и что подружка курит постоянно и даже выкладывает видео в соцсетях. Я запретила дочери общаться с подругой, мы заблокировали её номера и социальные сети".





Ольга рассказывает, что потребовалась долгая работа со школьным психологом и психологом из службы поддержки "Headspace", а также ее постоянный контроль (она уводила дочь в школу и встречала ее), чтобы понемногу решить проблему.





"Я была уверена, что дочка не употребляет больше наркотиков. Но я всё равно не понимала странностей поведения дочери: раздраженность, плохой сон, обморочные состояния, потеря интереса к жизни и учёбе, самоповреждения, суицидальные мысли. Как-то я нашла у дочери в портфеле пустую электронную сигарету. Дочка сказала, что нашла на улице", - рассказывает Ольга.





"Но вскоре я начала находить пустые картриджи в её комнате. А также я нашла её дневник и узнала много интересного. Оказалось, что подруга приносит к дочери в школу и продаёт электронные сигареты. Тогда я серьёзно поговорила с дочерью и пообещала пойти в полицию и всё рассказать о подруге. Подруга испугалась и перестала общаться с дочерью совсем, но дала дочери координаты дилера, который связывался с моей дочерью через социальные сети и привозил электронные сигареты на станцию поезда, ближайшую к школе. Это уже была весна 2020 года".





Дальше, по словам Ольги, началась настоящая борьба за выживание.





"Полтора года борьбы за выживание. Дочка, в конце концов, рассказала мне всё сама. Но отказалась назвать имя дилера и как с ним связаться, потому что я хотела пойти в полицию. После чего дилер, узнав о моём намерении обратиться в полицию, перестал контактировать с моей дочерью. У дочери началась ломка. Она буквально сходила с ума. Самоповреждения: порезы на руках, удары себя в лицо до такой степени, что под глазами были небольшие синяки. Расстройство восприятия тела: ей казалось, что она толстая. Она переставала есть по несколько дней, теряла сознание, нулевая концентрация. Весь 2021 она училась с трудом, в конце года завалила все экзамены".





"Последнюю четверть 2021 учебного года она была на домашнем обучении по настоянию нашего семейного терапевта. Её состояние ухyдшилось до такой степени, что её готовили к госпитализации в психиатрический госпиталь. Весь 2021 год дочка была под постоянным наблюдением школьного психолога, школьной администрации, психолога из "Headspace", психиатра, семейного терапевта, а также принимала антидепрессанты (которые она принимает и по сей день)".



В середине 2021 года я приняла решение разрешить дочери курить электронные сигареты, с условием, что она постепенно перейдёт на безникотиновые аналоги и затем бросит совсем.

"Я посчитала, что будет лучше, если я куплю электронные сигареты через официальные каналы, чем она их купит на черном рынке. Так как я нашла много информации, что электронные сигареты, которые продаются на черном рынке, кроме никотина, содержат ещё и много других примесей, в том числе и наркотические вещества типа марихуаны и метамфетамина. В течение полугода дочка сначала курила обычные электронные сигареты (только дома), а затем безникотиновые. Через полгода она отказалась от электронных сигарет. И более того, со здоровьем стало намного лучше – ей не понадобилась госпитализация".



1 октября 2021 года продажа электронных сигарет, содержащих никотин, без действующего рецепта врача была признана незаконной Source: iStockphoto / Yaroslav Litun/Getty Images Электронные сигареты (вейперы или устройства для вейпинга) представляют собой приборы, состоящие из батарейки для нагрева элемента, который испаряет раствор, содержащий (или нет) никотин, пропиленгликоль или глицерин, и ароматизаторы, раствор находится в картридже/резервуаре устройства.





Отчет 2019 года о Национальной стратегии борьбы с наркотиками показал, что, в то время как число курящих сигареты австралийцев сокращается, наблюдается увеличение масштабов использования электронных сигарет, и «рост среди молодых людей стал особенно заметным». При этом почти каждый четвертый (23%) использовал электронные сигареты, потому что считал их менее вредными, чем обычные.





7 апреля 2022 года Австралийским Национальным университетом был опубликован новый отчет о вейпинге с доказательствами того, что «электронные сигареты вредны и вызывают зависимость у молодежи». Авторы развенчивают множество мифов о якобы безвредности вейпинга, доказывают пагубное влияние на здоровье, особенно молодых людей, и призывают к срочным действиям правительства по решению проблемы.



83 процента австралийцев хотят, чтобы федеральное правительство и правительства штатов приняли меры в отношении розничных продавцов, которые незаконно продают смеси для электронных сигарет с содержанием никотина без рецепта врача. Credit: Mauro Grigollo/Getty Images



Но отрасль продажи электронных сигарет и жидкостей для них по-прежнему остается плохо регулируемой в Австралии.





1 октября 2021 года продажа электронных сигарет, содержащих никотин, без действующего рецепта врача была признана незаконной. Но, как объясняет доктор Сара Уайт, директор "Quit Victoria", законы эти легко обходятся.





«Проблема в том, что законы не сформулированы таким образом, чтобы их можно было легко применить, - говорит г-жа Уайт. - Они словно попадают в пробел между наркотиками и ядами, и законами о табаке, в основном уже внутри Австралии. Поэтому нам нужно, чтобы правительство Австралии предприняло больше мер по поводу их попадания в страну. И нам абсолютно необходимо, чтобы правительства штатов и территорий принимали жесткие меры в отношении правоприменения на уровне розничной торговли".



Это просто не нормально, что 14-15-летние дети могут зайти в табачную лавку и купить их с такой легкостью. И розничные торговцы просто знают, что у них не будет проблем из-за этого.





Только что обнародованный совместный доклад Организации Quit и Совета по борьбе с раковыми заболеваниями показывает, что 83 процента австралийцев хотят, чтобы федеральное правительство и правительства штатов приняли меры в отношении розничных продавцов, которые незаконно продают смеси для электронных сигарет с содержанием никотина без рецепта врача.





Рецепт может быть выдан совершеннолетним курильщикам, которые, к примеру, хотят использовать содержащие никотин электронные сигареты в качестве замены курению обычных сигарет или с целью постепенного отказа от курения.





Но, как рассказывает SBS News доктор Сара Уайт, большинство пользователей электронных сигарет — это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, которые просто следуют современным трендам и впервые пробуют вейпинг, чтобы не отставать от моды.





«Это очень беспокоит нас, потому что в этой возрастной группе - от 18 до 24 лет - на самом деле очень низкие показатели курения обычных сигарет. Так что это группа, которая реагирует на моду, а не та группа, которая использует электронные сигареты, чтобы бросить курить».



Новое исследование также показывает, что большинство австралийцев знают, что электронные сигареты вызывают сильную зависимост Credit: Bonfanti Diego/Getty Images



Доктор Уайт говорит, что мнение о том, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные сигареты, является опасным заблуждением.





"Мы боремся с концепцией, что многие люди, которые курят электронные сигареты, думают, что это безвредный, своего рода, пар. На самом деле это не так. Вещество, которое выходит из электронной сигареты, технически является аэрозолем. Это химические вещества, мелкие частицы и тяжелые металлы, под давлением. И когда люди вейпят, окружающие вдыхают то, что выдыхает человек, который курит электронную сигарету. Есть такое явление. Как "секонд-хенд аэрозоль", и поэтому очень важно, чтобы люди не курили электронные сигареты рядом с другими людьми".





Новое исследование также показывает, что большинство австралийцев знают, что электронные сигареты вызывают сильную зависимость.





Из 3522 опрошенных взрослых австралийцев более 70 процентов согласились с этим заявлением.





Халед Алкевальде начал курить электронные сигареты в начале коронавирусных локдаунов в Сиднее и теперь использует их время от времени.





"Со временем стало очевидным, что все не так просто. Я не думаю, что мы действительно знаем, что в них содержится. Я курил и другие сигареты. Я курил кальян раньше. Содержание никотина в вейпах кажется абсурдным. Потому что, например, когда вы перестаете курить электронные сигареты, вы на самом деле начинаете сходить с ума. Тяга к электронным сигаретам и абстинентный синдром хуже, чем от любых других никотиновых продуктов".





Халед говорит, что поражен тем, насколько доступны устройства и жидкости для вейпинга.





"Меня это удивляет в такой стране, как Австралия, где можно купить пачку например, Мальборо, за 40 долларов. И я не говорю, что это плохо, это, наверное, даже прекрасно. Но при этом в Сиднее вы можете пойти в любую табачную лавку или эти маленькие уличные магазинчики у дома и купить товары для вейпинга. Полностью легально. Никто не знает, где это было изготовлено, что там внутри. Может вы вдыхаете аккумуляторную кислоту. Никто ведь знает".





Доктор Уайт отмечает, что большинство людей поддерживают призыв к регулированию сферы электронных сигарет.





"Поддержка регулирования электронных сигарет была очень высокой, 83 процента. Это мнение было примерно одинаковым в разных группах. И когда мы спрашивали о путях регулирования, речь шла о запрете рекламы и маркетинга в социальных и цифровых медиа. Люди очень решительно поддерживали запрет на рекламу в магазинах и рядом с ними. Совершенно ясно, что люди действительно рассматривают вейпинг как еще один вид курения, и я думаю, что в сообществе есть реальная обеспокоенность по поводу того, что дети курят электронные сигареты."





Еще один собеседник SBS News Дилан признался, что курит электронные сигареты уже долгое время и хотел бы бросить, да пока не может. И не видит особой поддержки в этом.





"Я не вижу, что уже установлен какой-то конкретный курс. Я думаю, что еще довольно рано. Да, у меня есть друзья, которые хотели бы бросить. Но я не вижу больших социальных кампаний или чего-то в этом роде, потому что, я думаю, что это все еще в зачаточном состоянии. Но, кто знает, может быть, через пару лет и будет что-то о вейпинге. Но не сейчас".





Директор по политике борьбы с раком "Cancer Council Australia" Меган Варлоу говорит, что устройства для вейпинга, которые часто напоминают яркие флешки или маркеры, специально созданы, чтобы привлекать молодежь.





"Они сделаны привлекательнымыми, это специальный маркетинговый ход, и все эти яркие вкусы, и их дизайн интересен и привлекателен для молодых людей. Молодежь получает доступ к нелегальному продукту, не осознавая, чем они занимаются".





Она уверена, что существует множество возможностей ограничить доступ к электронным сигаретам, ввозимым в страну нелегально.





"Мы хотели бы, чтобы правительства штатов и территорий усилили свое наблюдение и контроль, чтобы, когда продукты продаются незаконно, они конфисковывались, а розничные продавцы привлекались к ответственности, и мы хотели бы, чтобы федеральное правительство усилило меры на границе".



Электронные сигареты не производятся в Австралии, они все импортируются. Поэтому мы хотели бы внести поправки в таможенные правила, чтобы все электронные сигареты были запрещены к ввозу с четким исключением для продуктов, которые ввозятся по рецепту.





Г-жа Варлоу говорит, что необходимо больше усилий, чтобы ограничить доступ к электронным сигаретам, особенно среди несовершеннолетних.





"В настоящее время содержащие никотин электронные сигареты являются незаконными, если у вас нет рецепта, и мы поддерживаем это. Для тех людей, которые хотели бы использовать электронные сигареты, чтобы бросить курить, получить рецепт от своего врача и иметь доступ к этой электронной сигарете - это реально, но для молодых людей не нормальная ситуация, когда они могут купить ее в магазине на углу, в любом месте, куда бы они ни глянули, и так действительно опасный продукт поадает в руки молодых людей и вызывает никотиновую зависимость уже среди нового поколения".



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Ссылки на официальные австралийские источники, где можно получить больше информации о вреде электронных сигарет:



