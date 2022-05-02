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Израиль требует извинений после заявления России о еврейских корнях Гитлера (подкаст)
Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov gives a press conference following his meeting with Eritrea's Foreign Minister Osman Saleh Mohammed Source: AAP / TASS/Sipa USA
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид раскритиковал своего российского коллегу Сергея Лаврова за утверждения, что в Адольфе Гитлере могла быть «еврейская кровь», и вызвал посла Москвы для «объяснений».
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