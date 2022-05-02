Израиль требует извинений после заявления России о еврейских корнях Гитлера (подкаст)

Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov gives a press conference following his meeting with Eritrea's Foreign Minister Osman Saleh Mohammed at the Russian Foreign Ministry's Reception House.

Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov gives a press conference following his meeting with Eritrea's Foreign Minister Osman Saleh Mohammed Source: AAP / TASS/Sipa USA

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид раскритиковал своего российского коллегу Сергея Лаврова за утверждения, что в Адольфе Гитлере могла быть «еврейская кровь», и вызвал посла Москвы для «объяснений».

Текстовую версию материала читайте здесь:
READ MORE

Израиль требует извинений после заявления России о еврейских корнях Гитлера

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод