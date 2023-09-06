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LISTEN TO Ранняя диагностика помогает спасать жизни. Не игнорируйте бесплатные тесты для проверки кишечника SBS Russian 06/09/2023 06:26 Play

Лори Кронин мог бы никогда не увидеть важные события в жизни своих детей, если бы не воспользовался бесплатным тестом на рак кишечника, который он получил по почте два года назад.





"Когда мне исполнилось 50 лет, мне прислали бесплатный набор для проверки кишечника. И я сразу же сделал тест в свой 50-й день рождения, отправил анализ и получил отрицательный результат. Два года спустя мне снова прислали бесплатный тестовый набор на проверку кишечника, и я тогда подумал, что уже сделал один анализ и мне больше не нужно. Я здоров, у меня нет симптомов. Зачем мне его делать?"





Рак кишечника, также известный как рак толстой кишки, является вторым по смертности раком в Австралии и третьим по распространенности впервые выявляемым видом рака в стране.





По данным организации Bowel Cancer Australia, каждую неделю в стране выявляют 300 новых случаев и регистрируют 103 смерти.





54 процента новых диагнозов приходится на мужчин, а 46 процентов - на женщин.





Риск развития рака кишечника увеличивается с возрастом, поэтому люди в возрасте от 50 до 74 лет каждые два года получают набор для проверки на ранние признаки рака.





Однако многие австралийцы оставляют его без внимания.





Как г-н Кронин, 54-летний отец двоих детей, который получил отрицательный результат первого теста, не испытывал никаких симптомов, и был уверен, что с ним все в порядке.





В 2021 году он почти выбросил тестовый набор на выявление рака кишечника, однако его жена, Кристин Кронин, уговорила его сделать тест.





"К счастью, я сделал его, потому что этот бесплатный тест на проверку кишечника выявил рак кишечника, который, как сказали врачи, убил бы меня в течение 12 месяцев, если бы не был обнаружен и вылечен в то время".





Житель Виктории благодарен за эту возможность второго шанса на жизнь.





"Это просто реально такой момент закрывающейся двери, понимаете, если бы я принял решение на 10 секунд раньше, она бы не увидела меня, и он был бы в мусорном баке. Это просто уникальное совпадение по времени. Назовите это судьбой, совпадением, как хотите, но я очень счастлив быть здесь сегодня".





Совет по борьбе с раком Виктории и министерство здравоохранения запустили жизненно важную кампанию для поощрения всех подходящих под критерии жителей штата в возрасте от 50 до 74 лет участвовать в Национальной программе скрининга рака кишечника.





Только что были опубликованы тревожащие данные Австралийского института здравоохранения и благополучия [AIHW], которые указывают на снижение показателей проверки кишечника.





В 2020-2021 гг только 43,9 процента соответветствующих критериям жителей Виктории в возрасте от 50 до 74 лет приняли участие в Национальной программе скрининга рака кишечника [NBCSP], что является снижением с показателя 46,5 процента, зарегистрированного в 2019-2020 году.





Также в последние годы в Виктории поставили на 3 800 меньше диагнозов, чем ожидалось, из-за пандемии COVID-19.





Исполнительный директор Совета по борьбе с раком Виктории Тодд Харпер говорит, что в некоторых культурных и языковых сообществах проверку на рак кишечника проходит совсем малое число людей каждый год.





"Мы знаем, что люди, говорящие дома на языке, отличном от английского, меньше участвуют в программе проверки на рак кишечника. Поэтому наша цель - разработать ресурсы для этих мультикультурных сообществ, в частности для вьетнамцев, пенджаби и индийских общин, чтобы призвать их участвовать в программе скрининга".





Г-н Харпер добавляет, что кампания направлена на устранение недоразумений о болезни во многих сообществах.





"Мы понимаем, что в некоторых сообществах, где диета в основном вегетарианская, может быть распространено мнение, что рак кишечника их не касается из-за их диеты. Поэтому мы хотим донести до людей, что независимо от диеты, независимо от семейной истории, это действительно важный тест для всех в сообществе, когда у них есть такая возможность. Это бесплатно, безболезненно, вы можете сделать тест в комфортной обстановке своего дома. И если обнаружить рак на ранней стадии, то мы знаем, что 90 процентов случаев рака кишечника можно успешно лечить".





Г-н Кронин уверен, что рак кишечника не должен быть вторым смертельным раком в Австралии.



