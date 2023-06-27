"Важно простить родителей, так как обида - деструктивное чувство, которое отравляет сознание"

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Photo credit: SBS Russian

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Интервью с Анастасией Лукиновой, психологом с 10-летним опытом консультирования, о том, как чувство обиды на родителей влияет на жизнь человека и почему важно прощать родителей.

по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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