"Важно простить родителей, так как обида - деструктивное чувство, которое отравляет сознание"Play22:17Photo credit: SBS RussianGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (20.4MB) Интервью с Анастасией Лукиновой, психологом с 10-летним опытом консультирования, о том, как чувство обиды на родителей влияет на жизнь человека и почему важно прощать родителей.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод