«Для меня было важно, чтобы больше женщин пришли к себе и поняли, что им важно»Play07:39 Source: Olivia ClancyGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.03MB) Ивета из Байрон-Бэй рассказала про проект косметики Matushka, который она создала, чтобы помочь матерям заботиться о себе и любить себя.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод