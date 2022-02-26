Протесты в России: «Было страшно и будет страшно, но я еще пойду»Play18:55 Source: Max AvdeevGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.2MB) Жители Москвы и Санкт-Петербурга рассказали SBS Russian о том, почему решили выйти на антивоенные митинги.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод