«Важно не то, как далеко ты ползешь, а маршрут, который ты выбираешь».

Kate Horton with flag of Belarus on the highline

Source: Jaimi Joy

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Катя Хортон гуляет над пропастью по тонкой стропе и готовится стать доктором наук в физике. Мы поговорили с Катей про страх высоты, про риск и про то, как она прошла над пропастью с флагом родной Беларуси.

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 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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