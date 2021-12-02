«Важно не то, как далеко ты ползешь, а маршрут, который ты выбираешь».Play10:40 Source: Jaimi JoyGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (19.56MB) Катя Хортон гуляет над пропастью по тонкой стропе и готовится стать доктором наук в физике. Мы поговорили с Катей про страх высоты, про риск и про то, как она прошла над пропастью с флагом родной Беларуси.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод