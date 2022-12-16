"Это такое счастье сделать то, что казалось тебе раньше невозможным"

Путь к этому достижению начался с детской мечты Милы. Она рассказывает, как увидела в папином журнале картинку, на которой человек бежал, плыл и ехал на велосипеде. И настолько она ее привлекла, что захотелось тоже сделать что-то подобное. Кирилл же признается, что изначально считал, что только "сумасшедшие люди" участвуют в подобных состязаниях, потому что это не полезно для здоровья. Но сейчас он говорит, что берет свои слова обратно.



Credit: Supplied by K.Snigurov Мила и Кирилл уже приходили к нам в студию в конце 2019 года. Тогда они только что завершили триатлон Ironman 70.3 в Сиднее - это половина дистанции настоящего Ironman. Вот здесь можно послушать нашу первую беседу:



Интервью 2019 года: Триатлон "IRONMAN" стал нашим семейным хобби

По словам Милы, тогда они планировали сразу начать готовить к полной дистанции, но случилась пандемия. А затем, когда соревнования стали возобновляться, Мила упала с велосипеда и получила серьезные травмы, после которых долго восстанавливалась.



Credit: Supplied by M.Snigurova Подготовка к триатлону, по словам ребят, заняла примерно год, и эти многочасовые тренировки стали уникальным объединяющим опытом, который они ни на что не променяют. Кирилл говорит, что для участия по сути даже не требуется никакого очень дорогого снаряжения, если ты не ставишь себе амбизиозных целей по времени, а просто хочешь завершить гонку в отведенный временной промежуток - 17 часов. Задача заключается в том, чтобы подряд проплыть 3,8 км, проехать на велосипеде 180 км и пробежать марафон 42,2 км.





Все готово для достижения мечты. Credit: Supplied by M.Snigurova Кирилл хотел уложиться в 12 часов, и почти достиг этой цели. Правда, ему пришлось столкнуться с неожиданной трудностью: почти в самом начале гонки из-за не совсем спортивного поведения некоторых участников, набиравших питание про запас, на станциях не осталось гелей. А Кирилл тренировался именно с этим видом питания, чтобы организм привык и было легче на трассе. Пришлось довольствоваться арбузами.



Credit: Supplied by K.Snigurov Мила же в самом начале заезда упала с велосипеда. После пережитой в прошлом аварии ей пришлось проявить невероятную силу духа, чтобы взять себя в руки, заклеить коленки, выправить велосипед, и поехать дальше. Но она говорит, что уже не могла сильно разгоняться, старалась только уложиться в общее время.



Мила и Кирилл Cнигуровы с продюсером Светланой Принцевой в студии SBS Source: SBS Финишировали Кирилл и Мила в футболках расцветки украинского флага и с надписью "Украина", чтобы поддержать страну и привлечь внимание к идущей там войне. Сами они родом из Одессы.





Мила работает педагогом, Кирилл - программистом. Они воспитывают троих детей, которые уже тоже вовсю участвуют в детских спортивных состязаниях."Для меня самое главное - это достижение мечты, - говорит Мила. - Это такое счастье сделать то, что раньше тебе казалось невозможным!"

