Женя Линкова: "Девочки могут быть капитанами дальнего плавания!"

Jen Linkova, sailing

Source: Сourtesy of Koshka Media

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Мы поговорили с Женей Линковой из Сиднея, которая рассказала об интересном мире парусного спорта. Женя несколько раз принимала участие в знаменитой гонке Сидней-Хобарт, а к следующему соревнованию уже готовится на своей собственной яхте Flat White.

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