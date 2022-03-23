Женя Линкова: "Девочки могут быть капитанами дальнего плавания!"Play20:57 Source: Сourtesy of Koshka MediaGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (38.37MB) Мы поговорили с Женей Линковой из Сиднея, которая рассказала об интересном мире парусного спорта. Женя несколько раз принимала участие в знаменитой гонке Сидней-Хобарт, а к следующему соревнованию уже готовится на своей собственной яхте Flat White.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод