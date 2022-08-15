Добавка к JobSeeker может остаться и в 2021 году, сказал премьер-министр

((ТРАНСКРИПТ))





Давление продолжает расти в Канберре с требованиями создания национальной комиссии по расследованию добросовестности правительства.





Правительство, в свою очередь, заявляет, что кризис с коронавирусом заставил отложить планы, которые начинались в 2018 году.





Но официальный представитель министерства финансов от лейбористов Джим Чалмерс говорит, что этого объяснения недостаточно.





"Это правительство Моррисона находится в центре министерского скандала, и наш премьер-министр демонстрирует великое возмущение по поводу скандала вокруг Почты Австралии, но почти полностью умалчивает обо всех других скандалах, которые, похоже, охватывают большую часть его кабинета".





Обращаясь к вопросу покупки земли для второго аэропорта Сиднея, бывший министр правительства Барнаби Джойс также говорит, что необходимы ответы на некоторые вопросы.





"В Леппингтон, определенно, вы не можете продать что-то за 30 с лишним миллионов долларов, что стоит всего три (миллиона долларов). Я имею в виду, что это просто выходит за рамки, это выходит за рамки некомпетентности - это то, в чем нужно разбираться, и нужны ответы".





Лидер оппозиции Энтони Альбанезе поднял проблему в специально отведенное для вопросов время, заявив, что с учетом огромных государственных расходов в условиях пандемии сейчас требуется более пристальное внимание, чем когда-либо прежде.





"Эта страна приближается к 1 триллиону долларов либерального долга. Самый последний бюджет был полон денег, с более чем 5,7 млрд долларов дискреционных средств. Разве налогоплательщики не имеют права знать, что их доллары расходуются честно и разумно? И почему это правительство не примет закон о создании национальной комиссии?"





Премьер-министр, однако, говорит, что все принятые меры были крайне необходимы, и оппозиция настроена слишком негативно.





"Ставят под сомнение расходы, которые это правительство несет, чтобы гарантировать, что страна оправится от рецессии COVID-19".





А на фоне того, что добавка к пособию по безработице JobSeeker на данный момент заканчивает свое действие в Новый год, премьер-министр дал свой самый ясный до вчерашнего дня знак, что выплаты пока еще не вернутся к ставке 40 долларов в день как до COVID.





"Люди могут ожидать, что надбавка по COVID продолжится и после нового года, а точную ставку и подробности по срокам - это те вопросы, которые правительство рассматривает сейчас и будет делать это в течение следующих нескольких недель".





Тем временем были подняты вопросы по поводу предоставленного правительством кредита в размере четырех миллиардов долларов для программы Jobmaker, направленной на создание новых рабочих мест.





Отвечая на вопрос сенатора от лейбористской партии Кэти Галлахер о смете бюджета, заместитель министра финансов Дженни Уилкинсон признала, что схема создаст всего лишь 45 000 дополнительных новых рабочих мест - а не 450 000, о которых первоначально заявляло правительство.





Katy Gallagher: Можете ли назвать мне конкретное число?





Jenny Wilkinson: Ну, 10 процентов от 450 000 - это примерно 45 000.





Katy Gallagher: Что не то же самое, что создание 450 000 рабочих мест?





Jenny Wilkinson : Нет, это не то же самое, что создание 450 000 рабочих мест.





А самый "долгоиграющий" министр финансов Австралии Матиас Корманн, который провел 17 заседаний, отстаивая бюджетные решения, находясь в оппозиции, прежде чем перейти на другую сторону и 21 раз представлять правительство, - обратился с последней речью к сенату перед уходом из политики.



