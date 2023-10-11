Журналистка Чэн Лэй была внезапно освобождена Китаем и уже вернулась к семье в Мельбурн

CHENG LEI MELBOURNE ARRIVAL

Foreign Minister Penny Wong (right) meets journalist Cheng Lei on arrival at Melbourne Airport Source: AAP / DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE (DFAT)/PR IMAGE

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Австралийская журналистка Чэн Лей неожиданно была освобождена из тюрьмы в Китае и уже вернулась в Австралию к своей семье.

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Чэн Лей была одной из самых известных австралийских журналистов в мире и вела передачи на государственном телеканале China Global Television Network, который транслировался миллионам зрителей.

Однако в августе 2020 года ее арестовали и обвинили в совершении преступлений, связанных с национальной безопасностью.

Тогда начался ее трехлетний срок содержания под стражей в тяжелых условиях, о которых она сама при возможности сообщала, ожидая решения ее судьбы в ходе очень закрытого китайского юридического процесса.

Подробности обвинений против нее так и не стали ясны, несмотря на усилия сменившихся австралийских правительств и многих других активистов, обеспокоенных ее судьбой. Она была лишена регулярных контактов с ее партнером и двумя детьми.

Теперь этот юридический кошмар завершился почти так же внезапно, как и начался.

Без каких-либо публичных предупреждений Чэн Лей была освобождена из заключения и вернулась домой к своей семье в Мельбурн.

Премьер-министр Антони Альбанез подтвердил эту новость.

«Сегодня утром я поговорил с австралийской гражданкой, Чэн Лей, которая благополучно прибыла в Мельбурн и воссоединилась со своими двумя детьми и семьей. Ее встретила на аэропорту Министр иностранных дел Пенни Вонг. Ее возвращение завершает очень тяжелые несколько лет для г-жи Чэн и ее семьи. Это результат, которого правительство Австралии долго добивалось, и ее возвращение будет тепло приветствоваться - не только ее семьей и друзьями, но и всеми австралийцами».

Г-н Альбанезе заявил, что австралийское правительство будет продолжать предоставлять консульскую поддержку г-же Чэн и ее семье.

Премьер-министр осторожно дал понять, что освобождение г-жи Чэн является результатом усилий его правительства и что эта новость соответствует общей концепции подхода его правительства к отношениям с крупнейшим торговым партнером Австралии - Китаем.

«Мы представляли в частных беседах те же аргументы, которые были высказаны публично мной в ходе встреч с Президентом Си и Премьер-министром Ли. У нас были две хорошие и конструктивные встречи. Но это не означает, что мы договорились по всем вопросам. Как я уже говорил о наших отношениях с Китаем, мы будем сотрудничать, где можем, не соглашаться, где необходимо, и действовать в национальных интересах».

Но и теперь, после возвращения г-жи Чэн в Мельбурн, диалог с Китаем должен продолжаться.

Г-н Альбанезе опроверг вопрос, предполагающий, что Китай объявил г-жу Чэн невиновной в преступлениях, которые ей вменялись.

«Нет, Китай не заявил, что это его позиция. Китай сообщил, что судебный процесс завершен в Китае».

Действительно, представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Веньбин утверждает, что г-жа Чэн фактически отбывала наказание, наложенное китайским судом, и ей разрешили уехать после окончания срока.

Он также опровергает утверждения, что г-же Чэн не предоставлялись ее консульские права.

«Что касается вашего вопроса, соответствующий депратамент опубликовал новость. Отдел второй суда Пекина провел слушание, и Чэн Лей была приговорена к двум годам и одиннадцати месяцам. После отбытия наказания ей было разрешено уехать. Я хотел бы подчеркнуть, что судебные органы рассматривали это наказание в соответствии с законом и обеспечили ей все права, включая консульские права».

Освобождению г-жи Чэн в Австралии оказывалась двухпартийная поддержка.

Лидер оппозиции Питер Даттон и официальный представитель по вопросам иностранных дел Саймон Бирмингем приписывают заслугу за усилия по освобождению г-жи Чэн бывшей Министру иностранных дел Мариз Пейн, когда она была на этой должности.

Они также призывают не забывать о докторе Янг Хэнджуне, австралийском ученом и блоггере, который продолжает находиться под стражей в Китае
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