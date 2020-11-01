Споры о кенгуру могут осложнить торговые отношения

((ТРАНСКРИПТ))





Демонстрация пасущихся кенгуру недалеко от Дома правительства приезжающим европейским дипломатам - это более фотогеничная сторона этой многомиллионной индустрии, которую видят в Брюсселе.





Анья Хазекамп является президентом группы Европейского парламента по защите животных.





«Удивительно, сколько кенгуру убивают в Австралии, несмотря на то, что они являются австралийской иконой; и второе - Европа играет важную роль в этом, потому что мы являемся основным импортером продукции из кенгуру в мире».





Члены интергруппы защиты животных угрожают заблокировать долгожданное соглашение о свободной торговле с Австралией.





«Когда вы понимаете, что охота на кенгуру - это действительно жестокая индустрия, в которой существует множество вопросов, связанных с благополучием животных. Охота проходит ночью, вдали от наблюдений, и трудно сразу же убить этих животных, когда они быстро скачут в темное время суток, а также существует проблема с детенышами, которые оставлены в полях или убиты. Это такая жестокая индустрия, и я думаю, Европа должна запретить импорт продукции из кенгуру».





Евросоюз является крупнейшим экспортным рынком отрасли, ежегодно туда поставляется мясо, кожа и шкура кенгуру на сумму 50 миллионов долларов.





Австралийские дипломаты стараются сгладить опасения по поводу сохранения популяции и безопасности производства.





Джоанна Грейнджер - в составе австралийской миссии в Европейском Союзе.





«Не было выявлено никаких неблагоприятных последствий для популяции кенгуру в долгосрочной перспективе, и это после более чем 30 лет коммерческого использования кенгуру. Австралийская индустрия кенгуру отвечает строгим требованиям ЕС по безопасности пищевых продуктов и благополучию животных».





Сенатор Националистов Бриджит Маккензи также настроена на продвижение отрасли.





«Это великолепное мясо, наши Коренные Австралийцы наслаждаются им на протяжении десятков тысяч лет, и я бы посоветовала каждому попробовать гамбургер из кенгуру, когда будет возможность».





Новый европейский комиссар по торговле Валдис Домбровскис сталкивается с растущим давлением с требованиями более строгих стандартов в соблюдении сохранения популяции и контроля за благополучием животных при заключении соглашений о свободной торговле, в том числе с Австралией.





«Нам нужно сохранять бдительность, и мы должны обеспечить соблюдение стандартов ЕС, и мы будем очень строги в этой области».





Экспорт сельскохозяйственной продукции является особенно уязвимой отраслью.





Как объясняет Анья Хазекамп, несмотря на сохранение положительного сальдо торгового баланса, некоторые страны ЕС опасаются, что усиление конкуренции может нанести ущерб их внутренним рынкам.





«Если мы позволим поступать на наши рынки продуктам, которые производятся в менее строгих условиях, чем у нас в Европе, это несправедливо. И это недобросовестная конкуренция для наших европейских фермеров. И Европейский парламент не боится блокировать торговые соглашения, если необходимо."



