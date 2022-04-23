Кара-Мурза арестован, Венедиктов объявлен иноагентом

"File:Vladimir V. Kara-Murza (2017).jpg" by Jindřich Nosek (NoJin) is marked with CC BY-SA 4.0.

Source: "File:Vladimir V. Kara-Murza (2017).jpg" by Jindřich Nosek (NoJin) is marked with CC BY-SA 4.0.

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В пятницу вечером в России уже традиционно объявили список новых иностранных агентов. А Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу по уголовному делу о фейках про российскую армию.

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