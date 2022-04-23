Кара-Мурза арестован, Венедиктов объявлен иноагентом

Кара-Мурза арестован, Венедиктов объявлен иноагентомPlay04:43 Source: "File:Vladimir V. Kara-Murza (2017).jpg" by Jindřich Nosek (NoJin) is marked with CC BY-SA 4.0.Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.33MB) В пятницу вечером в России уже традиционно объявили список новых иностранных агентов. А Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу по уголовному делу о фейках про российскую армию.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод