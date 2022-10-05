Ку-ку, кукабара!

#1 Ку-ку, кукабара! Птицы

Ку-ку, кукабара!

Excited Cockatoo

An image of a cockatoo that I found at a bird sanctuary near my house. Source: Moment RF / aaa/Getty Images

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Published 5 October 2022 at 3:03pm, updated 21 minutes ago at 3:26pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS

Сможет ли эму догнать автобус? Едят ли медведи бабочек? Что такое диджериду и что приготовить из крапивы? "Ку-ку, кукабара!" - это подкаст для детей о том, как отличается жизнь в России и Австралии. Тема этого эпизода - птицы.

Published 5 October 2022 at 3:03pm, updated 21 minutes ago at 3:26pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS
Highlights
  • Ася Уколова и Ирина Бурмистрова обсуждают с маленькими гостями из России и Австралии, как отличается природа, музыка, праздники и культура этих стран.
  • Мы рассказываем истории, поем, смеемся, удивляемся и учимся друг у друга.
  • Новые серии подкаста "Ку-ку, кукабара!" выходят по средам.
Asia Ukolova and Irina Burmistrova at SBS Studio in Melbourne
Ася Уколова и Ирина Бурмистрова в студии SBS в Мельбурне. Source: SBS / SBS/Irina Burmistrova
В этой серии мы обсуждаем с Мартином из Москвы, умеют ли какаду мяукать, как смеется кукабара, сколько песен знает соловей и как велосипедисты защищаются от сорок.

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