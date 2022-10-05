1 Ку-ку, кукабара! Птицы

Ася Уколова и Ирина Бурмистрова в студии SBS в Мельбурне. Source: SBS / SBS/Irina Burmistrova

В этой серии мы обсуждаем с Мартином из Москвы, умеют ли какаду мяукать, как смеется кукабара, сколько песен знает соловей и как велосипедисты защищаются от сорок.