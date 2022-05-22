Энтони Альбанезе — новый премьер-министр Австралии

Лидер Лейбористов Энтони Альбанезе станет новым премьер-министром Австралии в результате федеральных выборов, прошедших в субботу 21 мая. Независимые кандидаты также сыграли решающую роль в выражении волны общественного недовольства состоянием политики и в том, чтобы завершить девять лет правления Коалиции.





С этим результатом начинается новая эра для парламента Австралии.





Новый премьер-министр Энтони Альбанезе обратился к своим сторонникам в субботу вечером.





«Многое говорит о нашей великой стране следующий факт: сын матери-одиночки, пенсионерки по инвалидности, который вырос в социальном жилье в районе Кэмпердаун в Сиднее, он может сегодня вечером стоять перед вами в качестве нового премьер-министра Австралии».





Г-н Альбанезе также добавил, что надеется, его выступление смотрят семьи в социальном жилье по всей стране. Ведь тогда они смогут показать своим детям: независимо от того, где они живут или откуда они родом, в Австралии двери возможностей открыты для всех.





Победа г-на Альбанезе на федеральных выборах была воспринята не только как победа Лейбористской партии, но и как победа мультикультурного австралийского общества. Поскольку Энтони Альбанезе — первый австралийский премьер-министр не англо-кельтского происхождения.





Он надеется, что его победа послужит сигналом «мультикультурной Австралии о том, что в этой стране можно добиться всего».





30-й премьер-министр страны г-н Моррисон признал свое поражение в субботу вечером и поздравил г-на Альбанезе по телефону.





Уходящий премьер-министр заявил в субботу вечером сторонникам своей партии, что Австралии нужна стабильность.





«Важно, чтобы в нашей стране была определенность. Это важно для того, чтобы Австралия могла двигаться вперед. Особенно в течение предстоящей недели, в связи со встречами, которые проходят в Токио. Я считаю необходимо иметь очень четкое представление о правительстве нашей страны».





Приоритеты нового премьер-министра

Энтони Альбанезе подтвердил, что его первая роль в качестве 31-го премьер-министра Австралии будет состоять в том, чтобы присутствовать в Токио вместе с новым министром иностранных дел Пенни Вонг на встрече лидеров Quad — Четырёхстороннего диалога по безопасности.





Энтони Альбанезе объявил, что он и его основная команда примут присягу немедленно.





«Моей парламентской команде, включая моего заместителя Ричарда Марлза и лидера Сената Пенни Вонг. Моей потрясающей экономической команде во главе с Джимом Чалмерсом и Кэти Галлахер. В понедельник утром будут приняты меры, чтобы все они приняли присягу в качестве членов моей команды».





Этот шаг вызывает параллель с правительством лейбориста Гофа Уитлама, которое привело к присяге лидера и заместителя лидера на две недели ранее остальной части кабинета.





Но эта неделя будет не такой драматичной как в 1972 году. Быстрое принятие присяги позволит новому премьер-министру и министру иностранных дел отправиться в Токио на встречу с лидерами США, Японии и Индии.





Энтони Альбанезе говорит, что хочет послать миру сообщение о том, что в Австралии произошли сейсмические изменения. Он добавляет, что встреча лидеров на этой неделе станет для лейбористов первой возможностью «начать по-другому взаимодействовать с миром по проблеме изменения климата и по ряду других вопросов».





Г-н Альбанезе говорит, что хочет установить инклюзивный подход также и внутри страны и планирует поговорить с лидерами каждого штата и территории по возвращении в Австралию.





«Я хочу построить отношения в духе сотрудничества. Я хочу объединить людей, включая штаты и территории, а также местные органы власти, чтобы обсудить, как мы будем работать вместе».





Находясь теперь в кресле капитана, Энтони Альбанезе обозначил приоритеты своей партии.





«Вместе мы можем положить конец климатическим войнам. Вместе мы можем исправить кризис в сфере ухода за престарелыми. Вместе мы можем сделать национальным экономическим и социальным приоритетом равные возможности для женщин. Вместе мы создадим национальную комиссию по борьбе с коррупцией».





И также обязательство донести голос коренных народов до парламента через пять лет после подписания «Заявление Улуру от всего сердца».





«Вместе мы можем принять “Заявление Улуру от всего сердца”. Мы можем ответить на его терпеливый, любезный призыв к голосу, закрепленному в нашей конституции. Мы должны гордиться тем, что наше многокультурное сообщество включает в себя самую древнюю непрерывную культуру в мире».





Многие иностранные лидеры уже поздравили Энтони Альбанезе, а премьер-министр Фиджи Фрэнк Байнимарама приветствовал более высокие цели лейбористов в области борьбы с изменением климата.





Победа независимых кандидатов

В новом парламенте ожидается сильное представительство независимых кандидатов, которые будут настаивать на более активных действиях по борьбе с изменением климата и на создании федеральной комиссии по вопросам коррупции.





Независимые кандидаты-женщины нанесли сокрушительный удар по шансам правительства Моррисона на переизбрание, свергнув депутатов-либералов с ключевых мест, ранее считавшихся сердцем партии.





Место казначея Джоша Фрайденберга стало самым заметным примером широкомасштабного поворота против Коалиции.





Сенатор от либеральной партии Саймон Бирмингем сказал в разговоре с ABC, что его партии необходимо восстановиться.





«В частности, нам надо привлекать больше женщин и обеспечивать их предварительный отбор, чтобы наша партия лучше отражала реальность современной Австралии».





Рекордное количество женщин-независимых кандидатов будут влиять на политику в новом парламенте.





Аллегра Спендер, выигрывшая в Вентворте у либерала Дейва Шармы, говорит, что представительство женщин важно.





«Я надеюсь, что это четко демонстрирует, что нельзя больше игнорировать женщин. Это показывает конструктивным образом, что мы хотим, чтобы парламент представлял наше сообщество в самом полном объеме».





Независимый кандидат Зои Дэниел также одержала победу в месте Голдштейн, традиционно занимаемом либералами.





Бывшая журналистка говорит, что ее команда добилась экстраординарного результата.





«Примерно 100 лет назад жила женщина по имени Вида Гольдштейн. Она была всемирно известной суфражисткой. Она была первой австралийкой в Овальном кабинете. Она пыталась избираться в качестве независимого кандидата несколько раз, но ни разу не одержала победу. Это место названо в честь нее. Сегодня я занимаю ее законное место».





Независимый кандидат Зали Стеггал, которая сохранила свое место в Уорринга, считает, что одна из основных причин поражения коалиции, это, очевидно, подход коалиции к вопросу об изменении климата.





«Опросы показывали, что люди действительно разочарованы. Их беспокоит растущая стоимость жизни. Вопрос о проблеме изменения климата просто не фигурировал в политике и платформах основных партий и, в частности, в программе Скотта Моррисона. Последние три года страну опустошали лесные пожары и наводнения, и все равно каким-то образом этот факт был заметен под ковер».





Смена предпочтений избирателей от партий большинства также видна в победе Зеленых сразу в нескольких местах в Квинсленде.





Лидер Зеленых Адам Бандт говорит, что рост влияния партии Зеленых — это явный знак начала борьбы с изменением климата.



