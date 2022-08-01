Последние новости Шахматной Олимпиады и успех австралийских команд

Всемирная шахматная Олимпиада в Индии

Всемирная шахматная Олимпиада в Индии Source: Supplied by L.Sandler

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В Индии проходит 44-я Всемирная шахматная Олимпиада. С последними новостями - капитан женской команды Австралии Леонид Сандлер, президент Шахматной ассоциации штата Виктории.

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