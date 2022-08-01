Последние новости Шахматной Олимпиады и успех австралийских команд

Последние новости Шахматной Олимпиады и успех австралийских командPlay07:59Всемирная шахматная Олимпиада в Индии Source: Supplied by L.SandlerGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.32MB) В Индии проходит 44-я Всемирная шахматная Олимпиада. С последними новостями - капитан женской команды Австралии Леонид Сандлер, президент Шахматной ассоциации штата Виктории.Больше по теме:20-тысячная толпа, выступление Сталина и другие новости с открытия Шахматной Олимпиады в ИндииСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод