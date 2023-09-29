Дайджест о событиях вокруг войны России в Украине

Дайджест о событиях вокруг войны России в УкраинеPlay04:09 Source: AP / Kunihiko Miura/APGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.81MB) В коротком субботнем обзоре о главных событиях вокруг войны России в Украине.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод