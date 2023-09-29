Дайджест о событиях вокруг войны России в Украине

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Source: AP / Kunihiko Miura/AP

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В коротком субботнем обзоре о главных событиях вокруг войны России в Украине.

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по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

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