Леонид Сандлер с последними новостями шахматного мира

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President of the Victoria Chess Association Leonid Sandler Source: SBS

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Почти месяц продолжался Кубок мира по шахматам в Баку. О самых интересных моментах, о том, как далеко прошли австралийские шахматисты, а также о других шахматных новостях рассказывает наш спортивный обозреватель из Мельбурна Леонид Сандлер.

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по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.

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