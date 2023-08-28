Леонид Сандлер с последними новостями шахматного мира

Леонид Сандлер с последними новостями шахматного мираPlay11:36President of the Victoria Chess Association Leonid Sandler Source: SBSGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.61MB) Почти месяц продолжался Кубок мира по шахматам в Баку. О самых интересных моментах, о том, как далеко прошли австралийские шахматисты, а также о других шахматных новостях рассказывает наш спортивный обозреватель из Мельбурна Леонид Сандлер.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод