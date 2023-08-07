"Будем сегодня болеть за Австралию": Леонид Сандлер с новостями Чемпионата мира по футболу среди женщин

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The Matildas face Denmark in their Round of 16 match in Sydney on Monday. Credit: AAP / Darren England

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Наш спортивный обозреватель Леонид Сандлер рассказывает о самых ярких поединках и "околофутбольных событиях" женского ЧМ-2023.

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