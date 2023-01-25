Украинские ЛГБТК+ под российской оккупацией. История вторая

Ukraine Gay Pride

An activist in Ukraine's first gay pride demonstration seen through the rainbow flag during the action in Kiev, Ukraine, Saturday, May 25, 2013. Source: AP / Efrem Lukatsky/AP/AAP Image

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В преддверии World Pride 2023 в Сиднее мы собрали для вас несколько историй представителей украинского сообщества ЛГБТК+. Это вынужденные переселенцы, которым пришлось бежать от войны и оккупации. Во втором эпизоде — история Инны из Луганска.

Бесплатная психологическая помощь в Австралии
  • Lifeline — круглосуточная психологическая помощь — 13 11 14
  • Beyond Blue — в случае тревоги или суицидальных мыслей — 1300 22 4636
  • QLife — психологическая помощь для ЛГБТК+ людей — 1800 184 527
SBS Russian благодарит берлинское сообщество русскоязычных ЛГБТК+ людей
Quarteera
. У Quarteera есть свой
русскоязычный подкаст «Квир-беседы»
. Подкаст рассказывает истории квир-людей из Украины, Беларуси и России, вынужденных бежать от войны или от политических репрессий.

Напоминаем вам, что в военное время невозможно оперативно проверить достоверность информации.
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Украинские ЛГБТК+ в оккупированных Россией территориях. История первая

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