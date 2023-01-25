Украинские ЛГБТК+ под российской оккупацией. История вторая

Бесплатная психологическая помощь в Австралии Lifeline — круглосуточная психологическая помощь — 13 11 14

Beyond Blue — в случае тревоги или суицидальных мыслей — 1300 22 4636

QLife — психологическая помощь для ЛГБТК+ людей — 1800 184 527

SBS Russian благодарит берлинское сообщество русскоязычных ЛГБТК+ людей Quarteera . У Quarteera есть свой русскоязычный подкаст «Квир-беседы» . Подкаст рассказывает истории квир-людей из Украины, Беларуси и России, вынужденных бежать от войны или от политических репрессий.





Напоминаем вам, что в военное время невозможно оперативно проверить достоверность информации.



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Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.



