Доказана связь между доступом к услугам психического здоровья и уровнем самоубийств

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Самоубийства являются ведущей причиной предотвратимых смертей среди молодых австралийцев в возрасте от 10 до 24 лет.





Телфонные сервисы служб психического здоровья сообщают о получении миллионов звонков каждый год от людей, ищущих поддержки.





Новое исследование впервые показало связь между доступом к услугам психического здоровья и уровнем самоубийств.





Исследование проводилось совместно Детской службой Telethon Kids Institute, университетом Мельбурна и Школой общественного здравоохранения Кертин.





Доктор Николь Хилл — одна из руководителей рабочей группы. Она говорит, что результаты доказали, насколько важны услуги поддержки психического здоровья.





«Мы изучили географическое распределение случаев юношеских самоубийств по всей стране среди молодежи до 25 лет. И ключевые выводы этого исследования в том, что доступ к услугам психического здоровья значительно ниже в тех сообществах по всей Австралии, где как раз наблюдалось высокое число суицидов среди молодежи, чем можно было бы ожидать в случайно выборке».





Исследователи использовали национальные данные судмедэкспертов, чтобы составить карту самоубийств 1959 молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет, умерших между 2016 и 2020 годами.





Они проанализировали количество доступных услуг психического здоровья и специалистов, время работы, а также время, необходимое для поездки к специалистам, на момент смерти молодых людей, покончивших с собой.





Выяснилось, что сообщества с плохим доступом к услугам психического здоровья в восемь раз чаще оказываются лидерами по количеству молодежных суицидов.





Большие территории отдаленной и региональной части Западной Австралии, Квинсленда, а также отдельные районы Нового Южного Уэльса и Южной Австралии были выявлены как особенно горячие точки по числу самоубийств среди молодежи.





Доктор Хилл говорит, что исследование также выявило другие проблемы в сообществах с высокими уровнями юношеских самоубийств.





«Мы обнаружили, что молодые люди, умершие в тех регионах, значительно больше употребляли наркотики. Это указано в токсикологическом отчете, который мы изучили. Когда мы исследовали, связано ли употребление наркотиков с зонами частых самоубийств, мы фактически обнаружили, что существует 90-процентное увеличение вероятности, что молодой человк, употреблявший незаконные вещества, живет в одной из этих горячих точках».





При сравнении сообществ с более высокими и более низкими уровнями самоубийств, доктор Хилл говорит, что стало ясно, что доступ к услугам психического здоровья может быть защитным фактором для молодежи.







Риск самоубийств значительно возрастает в среднем и позднем подростковом периоде, поэтому многие услуги психического здоровья оказывают целенаправленную поддержку молодежи.





Служба психологичской поддрежки Lifeline — крупнейший поставщик услуг по предотвращению самоубийств в Австралии.





Главный научный сотрудник, доктор Анна Брукс, говорит, что доступ к услугам поддержки психического здоровья может стать той самой разницей между жизнью и смертью.





«Они могут менять жизни. Доступ к поддержке означает, что люди, которые не уверены, какие следующие шаги предпринять, могут чувствовать себя беспомощными и безнадежными, иметь очень тяжелые мысли, и на самом деле могут обратиться куда-то и найти поддержку, которая действительно способна помочь им изменить свои мысли или найти пути через эти очень сложные жизненные моменты. Поэтому наличие поддержки на протяжении всей жизни абсолютно критично».





Патрик МакГорри — исполнительный директор Orygen, национального центра в области психического здоровья моложежи и профессор молодежного психического здоровья в Университете Мельбурна.





Он говорит, что статистика по самоубийствам среди молодежи вызывает тревогу.





«Самоубийства — это ведущая причина преждевременной смерти среди молодежи, подростков и молодых взрослых. Это, очевидно, более распространено среди молодых мужчин. Но уровень самоубийств среди молодых женщин растет быстрее. Это становится все более серьезной проблемой. Самоубийство — это на самом деле вершина гораздо более большого айсберга нанесения себе умышленного вреда. Можно смотреть на сухие цифры, но за этим стоит гораздо более глубокая и более серьезная проблема».





Доктор Брукс говорит, что каждый год свыше одного миллиона австралийцев обращаются за поддержкой в Lifeline.





«Мы на связи с 3- 4 тысячами человек каждый день, которые обращаются к нашим услугам кризисной поддержки на горячей линии или в чате или в смс-формате. Действительно много австралийцев ищут поддержку ежедневно. Это люди, которые чувствуют, что их собственные механизмы перегружены, это те, кто испытывают стресс, не зная, что именно делать в подобной ситуации. Пожалуйста, обратитесь за поддержкой к тем, кому вы доверяете. Это может быть врач-терапевт, член семьи или оператор Lifeline на горячей линии или в чате. Если вы не уверены, что делать дальше, пожалуйста, обязательно обратитесь за поддержкой к одному из этих источников».





Профессор МакГорри говорит, что необходимо сделать больше для улучшения поддержки молодежи в области психического здоровья.





«За последние 15 лет в Австралии произошел рост психических заболеваний среди молодежи на 50%. Причины до сих пор не ясны, но это связано с растущей нестабильностью и неопределенностью их жизни. Мы можем лучше это понять и попытаться предотвратить это, прекрыть этот поток психических заболеваний. Во-вторых, в настоящее время нам нужно более активно реагировать через молодежные службы психического здоровья, которые сейчас испытывают трудности. Мы построили довольно прочную базу со службой Headspace по всей стране, но она перегружена из-за растущего спроса и требует серьезной переоценки».



