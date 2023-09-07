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LISTEN TO «Их жизни в опасности»: Армянская община Австралии протестует из-за гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе SBS Russian 07/09/2023 07:15 Play





С декабря 2022 года азербайджанские силы блокируют дорогу, известную как Лачинский коридор.





Это единственная дорога, связывающая 120 000 этнических армян региона с Арменией и внешним миром.





Коридор называют «дорогой жизни».





В начале сентября армянская община Австралии собралась в Сиднее, призвав австралийское правительство принять меры против того, что, как многие опасаются, может закончиться геноцидом.





”End the blockade! End the blockade! Unblock Artsakh! Unblock Artsakh!”





На протесте собралось несколько сотен представителей более чем 50-тысячной армянской общины, проживающей в Австралии.





Для многих этот протест далеко не первый.





Джон Джек Каджакаджиан из Федерации армянской молодежи Австралии говорит, что участвует в протестах за признание истории Армении с пяти лет.





«Nineteen fifteen never again — Я выкрикивал эти слова в возрасте пяти лет. Эти слова передавались из поколения в поколение. Я, пятилетний ребенок, несущий бремя травмы, полученной из поколения в поколение, прошел тогда через наш центральный район, принял участие в протесте и кричал: ‘Nineteen fifteen never again’. И все это с надеждой, что история моих предков никогда не повторится».





Организатор протестов и исполнительный директор Армянского национального комитета Австралии Майкл Колокосиан говорит, что люди, живущие в Арцахе, отрезаны от предметов первой необходимости.





«Люди недоедают, и есть сообщения о том, что каждая третья смерть происходит в результате голода и недоедания. У людей нет основных продуктов питания, которые позволили бы им жить счастливой и плодотворной жизнью. Это — блокада-геноцид, которую Азербайджан установил против АрцАха с 12 декабря 2022 года».





Сжимая самодельные плакаты, с армянским флагом на спине, сотни людей, многие из которых дети, вышли из автобусов на площадь перед Таун Холлом Сиднея.





«Наше сообщество активно, они никогда не сдавались и не сдадутся. Они не сдадутся, потому что понимают травму, с которой столкнулись их родители, бабушки и дедушки, не имея возможности говорить об этих проблемах, и сегодня молодежь нашего сообщества находится на передовой этого дела».





Хотя правительство Австралии не сделало публичного заявления по поводу блокады, международные организации и правозащитные группы призвали к немедленному открытию Лачинского коридора.





В апреле, после распоряжения Международного суда вновь открыть коридор, Азербайджан вместо этого установил военный контрольно-пропускной пункт.





По словам президента Ильхама Алиева, этот шаг был ответом на то, что Армения и Красный Крест якобы злоупотребляли коридором.





Доступ через коридор в настоящее время полностью перекрыт, что лишает 120 000 проживающих в Карабахе армян гуманитарной помощи, включая продовольствие, топливо и медикаменты.





Г-н Колокосян говорит, что многие из них особенно уязвимы.





«Amnesty International сообщает, что люди живут в опасности, дети часами ждут в очереди за хлебом, ранним утром. Есть женщины, у которых нет доступа к детскому питанию. Поэтому мы хотим, чтобы Австралия приняла участие в переброске гуманитарной помощи по воздуху в Арцах, чтобы обеспечить 30 000 детей, 20 000 пожилых людей и 9 000 людей с ограниченными возможностями здоровья предметами первой необходимости, на которые они имеют право».





По данным Азербайджана, гуманитарный доступ возможен через альтернативный маршрут — через Агдам, дорогу, которую местные армяне называют дорогой смерти.





Представитель Арцаха описывает предложенную альтернативу как уловку, призванную отвлечь внимание международного сообщества от кризиса.





Эти опасения были поддержаны Международным комитетом Красного Креста, который в июле опубликовал заявление, в котором отмечалось, что попытки доставки помощи в регион блокируются на всех въездах, включая Агдам.





Однако на экстренном заседании ООН, созванном правительством Армении, представитель Азербайджана в ООН Яшар Алиев заявил, что Азербайджан категорически отвергает утверждения о возникновении кризиса.





«Действия Армении являются не чем иным, как воплощением спланированного политического лицемерия, а обращение Армении к Совету безопасности является частью кампании, которую она проводит на протяжении нескольких месяцев с целью манипулирования и введения в заблуждение международного сообщества».





В августе известный бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено- Окампо опубликовал 28-страничный документ, призывающий считать блокаду геноцидом против армян, и добавил, что президент Алиев не может использовать эту тактику для принуждения к переговорам.





«Они не видели еды последний месяц, поэтому они умрут через несколько недель. Так что нам нужно открыть коридор. Потому что это геноцид . США, Европейский Союз не должны быть запутанны президентом Алиевым. А президент Алиев должен понять, что он не может вершить геноцид, чтобы принуждать к переговорам».





В течение последних нескольких недель армянские официальные лица и жители Нагорного Карабаха сообщали о похищениях людей на контрольно-пропускном пункте, а по мере нарастания военной напряженности как армянские, так и азербайджанские силы обвиняли друг друга в провокациях.



