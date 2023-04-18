Выпил кофе — сделал стул: Как в домашних условиях грибы помогают перерабатывать органические отходы

Анастасия Глоба из Сиднейского университета начала экспериментировать с живыми материалами из грибов во время локдаунов.





Анастасия объясняет, что мицелий (тело грибов) можно использовать для переработки любых органических отходов. Мицелий поедает отходы и превращает их в органический материал. Из него можно делать мелкие предметы для дома или даже потенциально использовать в строительстве.





Для первых экспериментов Анастасия распечатала на 3D-принтере разные формы. Формы она заполнила смесью из отходов перемолотого кофе и мицелия. По словам Анастасии, мицелий и готовые формы для переработки также продаются онлайн.



Dr Anastasia Globa has been experimenting with 'living materials' during lockdowns. In the photo, Dr Globa is filling up a form printed on 3D-printer with a mixture of mycelium and ground coffee. Credit: Anastasia Globa Каждое утро Анастасия орошала формы водой и держала их в темноте. Таким образом мицелий не дает ростки — грибы — а начинает расти вовнутрь и уплотняться. Через две недели он съедает органические отходы внутри формы полностью. Последний этап — высушить мицелий в печке, чтобы остановить его рост.



After two weeks, mycelium has 'eaten' the organic waste

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