Выпил кофе — сделал стул: Как в домашних условиях грибы помогают перерабатывать органические отходы

Анастасия Глоба из Сиднейского университета начала экспериментировать с живыми материалами из грибов во время локдаунов.
Анастасия объясняет, что мицелий (тело грибов) можно использовать для переработки любых органических отходов. Мицелий поедает отходы и превращает их в органический материал. Из него можно делать мелкие предметы для дома или даже потенциально использовать в строительстве.
Для первых экспериментов Анастасия распечатала на 3D-принтере разные формы. Формы она заполнила смесью из отходов перемолотого кофе и мицелия. По словам Анастасии, мицелий и готовые формы для переработки также продаются онлайн.
Каждое утро Анастасия орошала формы водой и держала их в темноте. Таким образом мицелий не дает ростки — грибы — а начинает расти вовнутрь и уплотняться. Через две недели он съедает органические отходы внутри формы полностью. Последний этап — высушить мицелий в печке, чтобы остановить его рост.
Dr Anastasia Globa has been experimenting with 'living materials' during lockdowns. In the photo, Dr Globa is filling up a form printed on 3D-printer with a mixture of mycelium and ground coffee. Credit: Anastasia Globa
After two weeks, mycelium has 'eaten' the organic waste
Предыдущее интервью с Анастасией
Понюхать ваш будущий дом: Как виртуальная реальность помогает архитекторам
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
Читайте нас в или подпишитесь на наши подкасты .