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LISTEN TO Муниципалитеты выступают за более доступные электромобили в Австралии SBS Russian 13/04/2023 08:08 Play





Перед правительством стоит еще один важный вопрос, который нужно рассмотреть перед майским бюджетом.





Новое заявление, поддержанное 120 мэрами и членами местных советов по всей Австралии, призывает федеральное правительство пересмотреть политику для стимулирования роста предложения доступных электромобилей.





В заявлении федеральному правительству предлгагают законодательно утвердить обязательные стандарты эффективности использования топлива; и утвердить требования к новым автомобилям, продаваемым в Австралии, чтобы они как можно скорее стали машинами с нулевым выбросом.





Местный советник района Балларат Белинда Коутс была среди тех, кто подписал заявление.





Она говорит, что необходимо действовать, чтобы достичь цели нулевого уровня выбросов.





«Есть множество различных аспектов, которые необходимо пересмотреть, чтобы сократить выбросы. Транспорт является одной из важных составляющих проблемы. Есть также энергетика, сельское хозяйство, и прочее. Но транспорт также является важным аспектом, который поможет снижать выбросы».





Федеральное правительство заявляет, что они уже предприняли шаги, чтобы сделать электромобили более доступными для потребителей.





В ноябре прошлого года казначей Джим Чалмерс и министр по вопросам изменения климата Крис Боуэн объявили о законопроекте о скидках на электромобили.





Законодательство, которое было частью октябрьского бюджета, предусматривало «... освобождение от налога на дополнительные льготы (a fringe benefits tax) для соответствующих автомобилей, предоставляемых работодателями для сотрудников».





Советник Hepburn Shire Тим Драйл признает эти действия, но говорит, что этого недостаточно.





«Есть обновленная возможность ввести строгие стандарты топливной эффективности, которые действительно помогут сократить выбросы в Австралии в этом десятилетии и в последующий период. И мы знаем, что федеральное правительство в настоящее время формирует Национальную стратегию электромобилей, но если они не примут эффективных мер для увеличения числа предлагаемых электромобилей и для того, чтобы сделать их более доступными по деньгам, это подорвет их усилия в этом направлении».





Политика правительства стала источником путаницы для многих, поскольку в обществе было ожидание, что их местные советы сделают первый шаг к сокращению выбросов, предоставив станции для зарядки электромобилей.





Мэр Лейн-Коув Эндрю Зебик объясняет, что необходима большая ясность в отношениях между местными советами и федеральным правительством.





«Мы знаем, что люди ждут от местных муниципалитетов предоставления этой инфраструктуры на наших общественных автостоянках, на наших автостоянках в библиотеках, на наших общественных спортивных площадках. Муниципалитет пытается добиться некоторой согласованности в отношении того, как это должно быть, потому что местным администрациям придется взять на себя большие расходы. И именно здесь мы видим, что нам нужна нормативная реформа, которая облегчит людям покупку электромобилей».





Потребность гораздо выше у тех, у кого нет других способов передвижения, например, у жителей отдаленных регионов.





Член Совета по климату доктор Порция Оделл говорит, что эффективная политика по электромобилям также может помочь с расходами на прожиточный минимум.





«Более половины выборных должностных лиц, подписавших совместное заявление, представляют региональные и сельские районы. Они делают все возможное на местном уровне, но теперь они призывают к действиям на федеральном уровне в этом направлении. Для региональных/сельских сообществ, которые во многом полагаются больше на автомобильный транспорт, внедрение электромобилей может значительно сократить расходы домашних хозяйств на бензин, на несколько сотен долларов в неделю».





Новый стандарт топливной эффективности был одним из вопросов, рассмотренных в ходе создания Национальной стратегии федерального правительства по электромобилям: своими предложениями у людей и организаций была возможность поделиться в прошлом году в период с сентября по октябрь.





С текущей стратегией Австралия сильно отстает от других развитых стран мира.





Поскольку страна считается свалкой для загрязняющих окружающую среду транспортных средств, советник Коутс говорит, что вещи должны измениться.





«Мы остаемся позади порядка 80 процентов мирового автомобильного рынка, и этого недостаточно в то время, когда нам действительно нужно активизировать действия по сокращению выбросов и стремиться к нулевым выбросам. Многие города имеют по-настоящему амбициозные цели по сокращению выбросов, и это важная часть».





Доктор Оделл добавляет, что отсутствие в Австралии стандартов топливной эффективности привело к тому, что потребители имеют на выбор лишь несколько вариантов электромобилей.





«Стандарты топливной эффективности действительно открывают дверь для доступных автомобилей с низким уровнем выбросов и нулевым уровнем выбросов. К сожалению, Австралия — одна из немногих богатых стран, где они отсутствуют. Это как в России, Индонезии и Турции. И как результат, мы стали свалкой для загрязняющих окружающую среду транспортных средств, и в настоящее время на рынке очень мало доступных вариантов электромобилей».





Однако помимо доступности существует также проблема с инфраструктурой, которая должна быть создана для электромобилей.





Г-н Зебик объясняет, что для постоянного перехода на электроэнергию необходимо внести изменения в политику в отношении обустройства дорог.





«У нас все еще есть проблема в Австралии, связанная с тревогой по поводу дальности поездок. И я— яркий тому пример. Завтра или в пятницу я еду в Tamworth с семьей. У меня все еще есть авто с бензиновым или дизельным двигателем. Для австралийцев это дальние расстояния, что является для нас проблемой, по сравнению, скажем, с Европой или США, - мы традиционно являемся нацией водителей на дальние расстояния. Таким образом, создание этой инфраструктуры — все, что, по моему мнению, может помочь ускорить предоставление инфраструктуры для зарядки машины, поможет ускорить внедрение большого количества электромобилей».





SBS запросили комментарий у федерального казначейства и федерального департамента по изменению климата и энергетике. К моменты выхода этого материала ответы от них получены не были.



