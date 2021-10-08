Любовь во время Covid: Оля и Паша

Olya and Pasha

Оля и Паша Source: Supplied by Olya and Pasha

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"У нас так и не случилось третьего свидания", - говорят Оля и Паша из Мельбурна, которые начали встречаться в марте прошлого года.

Из-за локдауна ребята съехались очень быстро. "Мы просто сразу начали карантиниться у Паши", - вспоминает Оля.

Впрочем, это помогло им сразу раскрепоститься и вести себя максимально естественно, не рисуясь и не скрывая свои привычки, например, оставлять за собой чашки во всех комнатах. 

"Узнавать других людей в замкнутом пространстве, находясь 24 часа в сутки вместе при отсутствии тюремного опыта, сложно", - говорит Паша.

Это и было непросто: в один из вечеров Оля приготовила партнеру ужин, который закончился в больнице - так Паша узнал, что у него есть непереносимость некоторых продуктов.

Но в итоге они признаются, что не могут представить, как пережии бы эти полтора года друг без друга.

В нашем подкасте Оля и Паша рассказывают, как ходить на свидания дома, давать друг другу личное пространство и эмоциональную поддержку, и даже советуют компьютерную игру для пар.

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