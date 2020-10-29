Новый массивный коралловый риф найден у берегов Австралии

((ТРАНСКРИПТ))





На дне Кораллового моря ученые сделали потрясающее открытие.





Новый массивный отдельно стоящий риф, первый обнаруженный более чем за 120 лет, имеет ширину около 1,5 км и поднимается со дна океана на 500 метров, заканчиваясь в 40 метрах до поверхности.





Отдельно стоящий риф - это коралл, растущий на дне океана, не являющийся частью основной массы Большого Барьерного рифа.





Специалист по морским исследованиям Марди Макнил из Технологического университета Квинсленда находилась на судне "Ocean Schmidt Falkor", когда было сделано открытие:





"Я оглянулась и я могла видеть с помощью гидролокатора Multi-B, и я увидела, что глубина становится все меньше, все меньше и меньше, и я подумала: что происходит?"







Высота рифа в 500 метров превышает Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке (443м) и Башни Петронас в столице Малайзии Куала-Лумпуре (452м). Рассказывает руководитель исследования доктор Робин Биман из Университета Джеймса Кука:





"Да, он выше, чем Эмпайр-стейт-билдинг, Сиднейская башня и даже Эйфелева башня. Если бы вы поставили какое-либо из этих построенных людьми строений сбоку от него, они все равно были бы карликами по сравнению с размерами этого рифа. Представьте себье такое: гора на морском дне, она очень близко к краю Большого Барьерного рифа, всего в трех километрах или около того от края неглубоких коралловых рифов Большого Барьерного рифа, но риф, который мы нашли на вершине, находится на верхушке этой горы высотой 500 метров".





После года исследований, команда австралийских ученых обнаружила новый риф чуть больше недели назад среди семи других отдельных рифов, нанесенных на карту в 1800-х годах.





Пять дней спустя разработанный в институте дистанционно управляемый робот, способный погружаться на глубину до четырех с половиной километров, показал более четкую картинку.





Робот собрал образцы с этого массивного объекта, чтобы ученые смогли узнать больше о его кораллах и окружающих растениях и видах животных, как объясняет доктор Биман:





"Мы планировали погружение на 500 метров, полкилометра вниз и весь путь назад вплоть до самой вершины, и было большим волнением не только воссоздать его в 3D, но и увидеть, кто там живет".





Доктор Томас Бридж - старший хранитель кораллов в Музее Квинсленда и старший научный сотрудник Центра передового опыта исследований коралловых рифов Университета Джеймса Кука.





Сам он не был в экспедиции, но с нетерпением ждет возможности узнать больше об открытии.





"Это, безусловно, подчеркивает, что Большой Барьерный риф - огромная территория, и это не только мелкие рифы, и что есть много действительно уникального биоразнообразия, которое находится в других средах обитания, и много растений и рыб, и других существ, о которых мы действительно многого не знаем, так что это по-настоящему захватывающая часть этой истории".





Большой барьерный риф является крупнейшим коралловым рифом в мире.





Сейчас риф находится перед лицом экологической катастрофы: новое исследование Королевского общества, опубликованное на прошлой неделе, показало, что половина его кораллов погибла за последние 25 лет, в основном из-за обесцвечивания, вызванного изменением климата.



