В подкасте прозвучала песня SIRENS группы (с разрешения коллектива).
Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее
ANA is a female fronted, 5-piece symphonic metal band founded in 2023 Credit: ANA
Свой стиль они описывают как симфонический металл, а их вокалистка - профессиональная оперная певица. Музыканты из разных стран объединились в Мельбурне, создав проект ANA. Продюсер группы (родом из Украины) Алекс Марчиновский и солистка (из России) Анна Христенко пообщались с SBS Russian.
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