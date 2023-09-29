Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

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ANA is a female fronted, 5-piece symphonic metal band founded in 2023 Credit: ANA

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Свой стиль они описывают как симфонический металл, а их вокалистка - профессиональная оперная певица. Музыканты из разных стран объединились в Мельбурне, создав проект ANA. Продюсер группы (родом из Украины) Алекс Марчиновский и солистка (из России) Анна Христенко пообщались с SBS Russian.

В подкасте прозвучала песня SIRENS группы
ANA
(с разрешения коллектива).
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