Дарья Варламова - победительница конкурса красоты Miss Universe Australia - 2021

Дарья Варламова - победительница конкурса красоты Miss Universe Australia - 2021Play11:27Miss Universe Australia - 2021 Daria Varlamova Source: Supplied by Daria VarlamovaGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (20.99MB) Дарья Варламова - самая красивая девушка Австралии в 2021 году. Она приехала сюда из Брянска в 8 лет, работает моделью и учится на психотерапевта. Мы поговорили с Дарьей и ее мамой Оксаной Хилл о победе в конкурсе красоты.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод