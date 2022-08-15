Дарья Варламова - победительница конкурса красоты Miss Universe Australia - 2021

Miss Universe Australia - 2021 Daria Varlamova

Miss Universe Australia - 2021 Daria Varlamova Source: Supplied by Daria Varlamova

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Дарья Варламова - самая красивая девушка Австралии в 2021 году. Она приехала сюда из Брянска в 8 лет, работает моделью и учится на психотерапевта. Мы поговорили с Дарьей и ее мамой Оксаной Хилл о победе в конкурсе красоты.

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