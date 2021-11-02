Мельбурн оживает после локдауна: заглянем в благотворительное кафе "Souper"Play10:00'Souper Kitchen' charity café in Melbourne Source: Supplied by Sima TsyskinGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (18.32MB) В Мельбурне наконец тоже закончился локдаун, магазины, кафе и рестораны открыли свои двери. В том числе и благотворительное кафе "Souper", с одной из руководителей которого, Сарой-Ривкой Бендетской, и поговорила Сима Цыскина.READ MOREКража в кафе благотворительной организации "Souper Kitchen" в МельбурнеСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке. ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод