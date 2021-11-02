Мельбурн оживает после локдауна: заглянем в благотворительное кафе "Souper"

'Souper Kitchen' charity café in Melbourne

'Souper Kitchen' charity café in Melbourne Source: Supplied by Sima Tsyskin

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В Мельбурне наконец тоже закончился локдаун, магазины, кафе и рестораны открыли свои двери. В том числе и благотворительное кафе "Souper", с одной из руководителей которого, Сарой-Ривкой Бендетской, и поговорила Сима Цыскина.

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