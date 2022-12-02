Группа "32 мая" из Мельбурна выпустила два новых альбома

В этом подкасте звучат фрагменты песен "Ничей", "Бесполезно", "Устала", "Отношеньки" и "Он тебя тоже", а также упоминается на песню "Бесполезно" (осторожно, в ней есть нецензурная лексика).
Обложка альбома "Устала" группы "32 мая" из Мельбурна. Source: Supplied / Photo by Alla Kuinzhi. Supplied by Alina Sadykova.
Published 2 December 2022 at 3:01pm, updated 29 minutes ago at 3:05pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS
Available in other languages
Интервью с солисткой группы "32 мая" Алиной Садыковой. В альбом "Ничей" вошли антивоенные песни, в альбом "Устала" - лирические песни про "отношеньки".
Published 2 December 2022 at 3:01pm, updated 29 minutes ago at 3:05pm
By Irina Burmistrova
Source: SBS
Available in other languages
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