Писатель из Мельбурна Ли Кофман считает неверным решение Гилберт отозвать книгу из-за ее привязки к России

Lee Kofman (right) strongly opposes Russia's war against Ukraine but does not support fellow author Elizabeth Gilbert's decision to pause the publication of a new novel set in Russia. Source Getty

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Недавнее решение Елизабет Гилберт отложить выход своей новой книги, события которой происходят в Сибири, в России прошлого века, вызвало противорчивую реакцию. Писатель из Мельбурна Ли Кофман, которая сама родилась в Сибири, выросла в Украине, потом жила в Израиле, а теперь называет Австралию своим домом, говорит о том, что такого сорта решения ошибочны и даже опасны для творческих людей.

READ MORE

Пианист Виталий Стариков: "Репатриировался в Израиль с женой, дочкой и собакой"

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод