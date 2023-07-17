Писатель из Мельбурна Ли Кофман считает неверным решение Гилберт отозвать книгу из-за ее привязки к России
Недавнее решение Елизабет Гилберт отложить выход своей новой книги, события которой происходят в Сибири, в России прошлого века, вызвало противорчивую реакцию. Писатель из Мельбурна Ли Кофман, которая сама родилась в Сибири, выросла в Украине, потом жила в Израиле, а теперь называет Австралию своим домом, говорит о том, что такого сорта решения ошибочны и даже опасны для творческих людей.
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