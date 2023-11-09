Знаковое решение по украденным платежам - еще один шаг на длинном пути к восстановлению справедливости

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На мрачную главу в истории Западной Австралии наконец начинает проливаться свет справедливости, в связи с тем что правительство штата согласилось на исторические выплаты в размере 180,4 миллиона долларов для тысяч представителей Аборигенных народов, у которых украли заработки с 1936 по 1972 год.





Выплата также включает отельную сумму до 15,4 миллионов долларов на покрытие юридических расходов заявителей.





Премьер Западной Австралии Роджер Кук объявил об этом на прошлой неделе.





"Очевидно, мы хотим, чтобы справедливость была восстановлена для этих людей. Мы также должны убедиться, что мы защищаем интересы налогоплательщиков Западной Австралии. Мы считаем, что мы нашли правильный баланс. Это, очевидно, было долгим и трудным процессом, с трудными разговорами".





Классовый иск был подан в 2020 году Мервином Стритом, 72-летним скотоводом из Кимберли и традиционным владельцем Gooniyandi, который предпринял шаг, чтобы добиться компенсации за несправедливость, с которой сталкивались Аборигенные народы в тот период.





Министр по делам Аборигенных сообществ штата, доктор Тони Бути, говорит, что эти выплаты являются признанием ошибок прошлого.





Штат также выпустит публичное признание и извинение в парламенте Западной Австралии в конце месяца (28 ноября) перед выжившими и ушедшими из жизни Аборигенными сотрудниками.





Выплаты подлежат одобрению Федеральным судом Австралии, который затем определит точные суммы для каждого заявителя.





Предполагается, что г-н Стрит будет настаивать на том, что те, кто дольше всего работал по указанному законодательству, должны получить наибольшую компенсацию.





Профессор экономики и бизнес-истории Университета Южной Австралии Мартин Шанахан объясняет, что значат украденные заработки.





"Украденные заработки - это выплаты, которые Аборигенным народам должны были быть выплачены на протяжении нескольких десятилетий, и по разным причинам в разных штатах они не получили либо полной суммы, либо вообще ничего. Это относится к совокупности выплат, которые включают в себя все, начиная от выплат Содружества - таких, как пенсии или выплаты по причине смерти корьмильца в семье, и заканчивая оплатой работы на пастбищах или в миссиях, зарплаты, которые не были выплачены".





Как же это произошло?





"Что по факту произошло, что, например, если вам должна была быть выплачена какая-то сумма от Commonwealth по какому-то бенефициарному платежу, возможно, пособие вдове или что-то подобное, и сумма должна была быть выплачена вам, то она могла быть выплачена миссии, где вы проживали, или на пастбище, где вы работали, и люди в этих миссиях или на пастбищах удерживали эти выплаты, говорили вам, что они перечисляли их на ваш банковский счет, возможно. И во многих случаях люди так и не видели этих денег. Или, если видели, то это была крошечная доля того, что фактически выплачивалось."





Вики Анцулатос - совместный руководитель классовых исков в компании Shine Lawyers, которая представляла заявителей.





Она надеется, что этот иск может вдохновить на более глубокое понимание опыта Аборигенных жителей в Западной Австралии.





"Работники и их потомки страдали от межпоколенческой дискриминации из-за законодательства, действовавшего в штате Западная Австралия на протяжении многих десятилетий, что прямо влияло на жизнь и средства к существованию Аборигенных жителей".





Дядя Джим Моррисон - председатель Корпорации Аборигенных представителей украденных поколений Западной Австралии.





У него смешанные чувства по поводу решения правительства штата.





"С одной стороны, могу сказать, что это замечательно. Это наконец-то происходит. Я рад этому. Но с другой стороны, мне интересно, почему это заняло так долго? Куда делись эти деньги? Где проценты от украденной суммы? И я рад, что они действительно признали, что это украденные деньги. Так что есть несколько хороших моментов. Я думаю, что это приносит некоторое облегчение для многих людей из украденных поколений, которые потеряли свои заработки, на какой бы стадии они ни находились в жизни, потому что наши люди переходили из миссий на фермы, на пастбища и в другие места, где была возможность работодателям отнимать у нас деньги, потому что мы не были гражданами".





Дядя Джим грустит от того факта, что многие из тех, у кого украли заработки, уже ушли из жизни, но его утешает мысль о том, что их потомки получат какую-то пользу.





"Люди умирают постоянно. У нас было несколько смертей в последний месяц, людей, которые могли бы иметь право на выплаты. Так что, возможно, одним из светлых моментов может быть то, что потомки как-то прочувствуют это закрытие для своих старших поколений. Я знаю, что многие говорят, что может не быть много денег, но я покупаю надгробие для своих родителей. Так что у меня смешанные чувства. И, знаете ли, я обращаюсь к людям, которые сейчас слушают, будь они черными или белыми, как бы вы себя чувствовали, если бы вы знали, что три четверти ваших заработков были удерживаемы на хранение? И как бы вы справлялись в этом мире без должного дохода? И что произошло бы с вашими детьми?"





В 2019 году правительство Квинсленда выплатило почти 200 миллионов долларов Аборигенным рабочим и их семьям, у которых украли заработки в похожих обстоятельствах.





Правительство Западной Австралии говорит, что эта компенсация признает прошлое и также отметит ценный вклад Коренных народов в развитие штата.





Но профессор Шанахан объясняет, что все еще есть беспокойство по этому вопросу по всей стране.





"В прошлом в Квинсленде, как вы говорите, возможно, в Южной Австралии и Новом Южном Уэльсе были сделаны некоторые выплаты, но что происходит во всех этих случаях, так это то, что поскольку они проходили через юридический процесс, то возвращаемые суммы обычно довольно консервативные, и даже если штатное правительство говорит: хорошо, решение суда показывает, что у нас есть некоторые средства, и мы собираемся сделать возмещение для пострадавших, то это обычно выплачивается только выжившим. И это обычно выплачивается только тем, кто четко может доказать, что они пострадали".





Он говорит, что последствия украденных заработков продолжают сказываться и по сей день.



