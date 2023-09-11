«Боже, дай нам терпения»: Марокканцы продолжают оценивать масштаб землетрясения

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В пятницу вечером в Марокко произошло мощное землетрясение, унесшее жизни более 2000 человек. Ожидается, что число жертв будет расти, в то время как спасатели изо всех сил пытаются добраться до наиболее пострадавших отдаленных районов.





По данным Национального института сейсмического мониторинга Марокко, землетрясение магнитудой 7 баллов произошло в пятницу в 23:11 по местному времени.





Эпицентр пятничного толчка находился недалеко от города Игиль в провинции Аль-Хауз, примерно в 70 километрах к югу от Марракеша.





Один житель города Тарудант говорит, что потерял двух дочерей в результате землетрясения. На них обрушился потолок, пока они спали.





«Это воля Бога, я потерял двух своих дочерей, да смилостивится над ними Бог. Вчера ночью они спали на первом этаже и на них обрушился потолок. С ними была и моя мама, но мне удалось спасти ее. Слава Богу, моя жена, сын и еще одна дочь дочь выжили. Боже, дай нам терпения».





Землетрясение ощущалось в городах по всей стране, включая столицу Рабат, крупнейший город Касабланку и древний город Марракеш.





По словам марокканских чиновников, землетрясение повредило здания вблизи эпицентра, отключило электричество и воду, а также заблокировало местное движение, что затруднило спасательные работы.





Этот мужчина говорит, что пытался помочь людям выбраться из-под обломков их разрушенных домов, даже пытался помочь людям дышать.





«Здесь погиб почти 31 человек. Вчера мы приложили все усилия, чтобы спасти людей. Мы сделали все, что могли, но многим другим людям мы не смогли помочь, поэтому они остались под завалами. Они не могли дышать, мы помогли одному человеку, но многие другие умерли, мы не смогли им помочь».





Государственное телевидение Марокко сообщило, что большинство жертв землетрясения произошли в отдаленных и труднодоступных горных районах вблизи эпицентра, а поврежденные дороги еще больше затрудняют спасательные работы.





Отдаленные деревни оказались в значительной степени отрезаны от мира. Там пропало электричество и сотовая связь.





Столкнувшись с разрушительными последствиями, люди оплакивали соседей и изучали ущерб с помощью камер своих телефонов.





В наиболее пострадавших сельских районах марокканцы карабкались между рухнувшими домами, которые каскадом сыпались по дорогам, и пытались спасти своих погибших близких.





Хамид бен Хенна вспоминает события, предшествовавшие землетрясению, в результате которого погиб его сын Маруан.





«Все началось в 23:00 или 23:30. Мы ужинали. Я попросил сына принести из кухни нож, чтобы нарезать десерт. Он не принес его, потому что, как только он вышел из кухни, произошло землетрясение .Он побежал сюда, вот где можно увидеть обломки. Его засыпало обломками высотой от 1,5 до 2 метров».





Г-н Бен Хенна и другой его сын Муад, шатаясь, вышли из открытой двери в переулок, когда их дом начал разрушаться.





Им удалось спасти жену г-на Ханна и маленькую дочь Мерьем.





Но когда пыль улеглась, они увидели, что Маруан не успел спастись.





Мать Маруана, Фатима, описывает эту сцену.





«Света не было. Мы были в темноте и под пылью. Мы слышали землетрясение, падение камней и стен. Но сначала мы не поняли, что происходит. Мой сын нашел телефоны, которые мы использовали в качестве фонариков, чтобы увидеть хоть что-то. Теперь уже видно — деревня превратилась в руины».





Разрушительное землетрясение вызвало бурную реакцию мирового сообщества.





Марокканцы, живущие в Австралии, крайне обеспокоены судьбой своих родственников в Марокко, в то время как число жертв землетрясений продолжает расти.





Несмотря на отсутствие связи в стране после землетрясения, марокканка Надя Бушти рассказала в разговоре с SBS Arab24, что они все еще находятся в постоянном контакте со своими родственниками.





«Поскольку мы находимся далеко и не знаем масштабов ущерба, нанесенного землетрясением, я не могу описать чувства, особенно поначалу, когда мы знали, что землетрясение произошло, но не знали об ущербе. Мы переживаем за наши семьи, и поддерживаем с ними связь онлайн».





Си Цзиньпин, председатель КНР, выразил соболезнования королю Марокко Мохаммеду VI.





Президент США Джо Байден также выразил соболезнования пострадавшим в результате землетрясения.





Г-н Байден, находящийся с двухдневным визитом во Вьетнаме, говорит, что его администрация работает с марокканскими чиновниками, чтобы обеспечить безопасность американских граждан в Марокко.





«Прежде чем я начну, я хочу выразить свои соболезнования по поводу гибели людей и разрушений, вызванных землетрясением в Марокко. Наши мысли и молитвы с народом Марокко и моим другом королем Мухаммедом шестым. Моя администрация, включая госсекретаря Блинкена, который сегодня здесь со мной, работает с марокканскими чиновниками — удаленно — мы работаем оперативно, чтобы обеспечить безопасность американских граждан в Марокко, и готовы оказать любую необходимую помощь марокканскому народу».





Президент Африканского союза Азали Ассумани также выразил соболезнования в воскресенье (10 сентября) во время саммита Большой Двадцатки в Нью-Дели.





«Я хотел бы выразить свою тревогу и соболезнования после ужасного землетрясения, которое поразило братское королевство Марокко, повлекшее за собой тысячи смертей и сотни раненых, а также значительный материальный ущерб».





По оценкам Организации Объединенных Наций, в результате землетрясения пострадали 300 000 человек, при этом некоторые марокканцы жаловались в социальных сетях, что правительство не допускает их к дополнительной помощи извне.





Международные бригады гуманитарной помощи были готовы к развертыванию, но ждали, пока правительство Марокко обратится к ним за помощью.





Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что они готовы помочь правительству Марокко в оказании помощи пострадавшему населению.





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