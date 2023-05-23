Оксана Горда приехала из Украины в Австралию из-за войны. За год она построила успешный клининговый бизнес

IMG_4146.JPG

Oxana Gorda at SBS Studio, photo credit: SBS Russian

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Оксана Горда и ее двое детей переехали в Австралию из Украины после начала полномаштабной войны. За год она смогла построить здесь успешный бизнес и сейчас надеется запустить второй.

За первый год в Австралии Оксана построила компанию по уборке домов. Ее клининговая компания успешно развивается и увеличивает обороты.

Сейчас Оксана живет мечтой восстановить семейный бизнес по созданию свадебных нарядов. В интервью она рассказала, что свадебные платья в их семье шили все — и бабушки, и мама, и сестры. Оксана начала помогать родным, когда ей было 10 лет и сейчас не представляет своей жизни без любимого занятия.
Слушайте также:

"Мы хотим использовать заброшенные здания TAFE в регионах Австралии"

"Австралийский рынок совершенно другой: я много лет настойчиво стучалась в двери, которые были закрыты"

Слушайте 
программу на русском языке SBS 
по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.
Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод