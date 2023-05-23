Оксана Горда приехала из Украины в Австралию из-за войны. За год она построила успешный клининговый бизнес

За первый год в Австралии Оксана построила компанию по уборке домов. Ее клининговая компания успешно развивается и увеличивает обороты.





Сейчас Оксана живет мечтой восстановить семейный бизнес по созданию свадебных нарядов. В интервью она рассказала, что свадебные платья в их семье шили все — и бабушки, и мама, и сестры. Оксана начала помогать родным, когда ей было 10 лет и сейчас не представляет своей жизни без любимого занятия.



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