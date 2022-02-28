"Мама, я еще жив"

Ekaterina Melnik

Екатерина Мельник, педиатр Киевской городской детской клинической больницы № 2 Source: Photo by Ekaterina Melnik

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Интервью с Екатериной Мельник, педиатром в отделении детей младшего возраста 2 городской детской клинической больницы в Киеве.

Екатерина рассказала о том, как выживает сегодня их больница - про перебои с поставками лекарств и питания, про жизнь маленьких пациентов и медперсонала в подвале.
Hospital in Kiev
Вход в больницу закрыт черной пленкой Source: Photo by Ekaterina Melnik
Медсестры Татьяна Богомаз и Лена Пидгорна не были дома с 24 февраля - даты начала войны. Добраться до своих квартир они сейчас не могут - в их районах идут обстрелы, поэтому пока они живут в больнице.
Nurse in Kiev
Медсестра Татьяна Богомаз Source: Photo by Ekaterina Melnik
Nurse in Kiev
Медсестра Лена Пидгорна Source: Photo by Ekaterina Melnik
У 3-месячной Евы рядом нет мамы, за ней ухаживает медсестра Татьяна Богомаз.
Baby without parents with nurse
Медсестра Киевской городской детской клинической больницы № 2 с малышом без мамы Source: Photo by Ekaterina Melnik
Медсестры стараются как могут поддержать и успокоить детей, которые вынуждены находиться в подвале.
Nurse in Kiev
В Киевской городской детской клинической больнице № 2 Source: Photo by Ekaterina Melnik


Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод