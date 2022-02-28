"Мама, я еще жив"

Екатерина рассказала о том, как выживает сегодня их больница - про перебои с поставками лекарств и питания, про жизнь маленьких пациентов и медперсонала в подвале.

Вход в больницу закрыт черной пленкой Source: Photo by Ekaterina Melnik

Медсестры Татьяна Богомаз и Лена Пидгорна не были дома с 24 февраля - даты начала войны. Добраться до своих квартир они сейчас не могут - в их районах идут обстрелы, поэтому пока они живут в больнице.

Медсестра Татьяна Богомаз Source: Photo by Ekaterina Melnik

Медсестра Лена Пидгорна Source: Photo by Ekaterina Melnik

У 3-месячной Евы рядом нет мамы, за ней ухаживает медсестра Татьяна Богомаз.

Медсестра Киевской городской детской клинической больницы № 2 с малышом без мамы Source: Photo by Ekaterina Melnik

Медсестры стараются как могут поддержать и успокоить детей, которые вынуждены находиться в подвале.