Музыкальные вибрации в реальном времени

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Conductor Vladimir Fanshil and pianist Konstantin Shamray

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Дирижер Владимир Фаншиль о программе "Live at yours", которая нашла теплый отклик в Сиднее и окрестностях, а теперь музыканты получат возможность выступить и в Мельбурне.

Дирижер Владимир Фаншиль планировал вернуться в Австралию на короткое время, а задержался на три года. Но с окончанием локдаунов у него появилась интересная идея - продвигать классическую музыку камерными салонными концертами. Программа под его руководством - Live at yours - нашла теплый отклик в Сиднее и окрестностях, и теперь музыканты получат возможность выступить и в Мельбурне. Владимир очень рад представить пианиста Константина Шамрая и виолончелиста Умберто Клериччи.

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