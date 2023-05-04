Музыкальные вибрации в реальном времени

Дирижер Владимир Фаншиль планировал вернуться в Австралию на короткое время, а задержался на три года. Но с окончанием локдаунов у него появилась интересная идея - продвигать классическую музыку камерными салонными концертами. Программа под его руководством - Live at yours - нашла теплый отклик в Сиднее и окрестностях, и теперь музыканты получат возможность выступить и в Мельбурне. Владимир очень рад представить пианиста Константина Шамрая и виолончелиста Умберто Клериччи.





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