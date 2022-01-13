«Факт того, что я из Азербайджана, — фундамент всего для меня»Play08:51 Source: Samira DamirovaGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (16.23MB) Самира Дамирова из Западной Австралии рассказала про книгу The Weekend Table, которую она недавно выпустила совместно с кулинаром Тениной Холдер, и про участие в проекте MasterChef Australia.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод