Михаил Подоляк о подрыве дамбы в Новой Каховке: "Киев к этому не причастен"

Russia Ukraine Cross Border Raid Explainer

Ukrainian Presidential adviser Mykhailo Podolyak speaks during an interview with The Associated Press in Kyiv, Ukraine, on Feb. 16, 2023. Source: AP / Efrem Lukatsky/AP/AAP Image

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Соединенные Штаты заявляют, что пока изучают, кто стоит за подрывом дамбы в Новой Каховке. В Белом доме рассматривают сообщения о том, что взрыв был осуществлен российскими силами, которые в прошлом году оккупировали районы, прилегающие к дамбе.﻿﻿﻿﻿ Мы поговорили с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком. Он отрицает причастность Киева к взрыву и возлагает ответственность на Кремль.

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