Реаниматолог расскрыл новые детали отравления Навального

FILE - In this Saturday, Feb. 20, 2021 file photo, Russian opposition leader Alexei Navalny gestures as he stands in a cage in the Babuskinsky District Court in Moscow, Russia. Navalny, whom many regarded as a top candidate for the Nobel Peace Prize, is o

Feb. 20, 2021, Russian opposition leader Alexei Navalny Source: AP / AP Photo/Alexander Zemlianichenko

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Реаниматолог Александр Полупан в интервью «Медузе» рассказал о том, как принималось решение о транспортировке Навального после отравления «Новичком» в 2020 году.

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