Реаниматолог расскрыл новые детали отравления Навального

Реаниматолог расскрыл новые детали отравления НавальногоPlay03:25Feb. 20, 2021, Russian opposition leader Alexei Navalny Source: AP / AP Photo/Alexander ZemlianichenkoGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.72MB) Реаниматолог Александр Полупан в интервью «Медузе» рассказал о том, как принималось решение о транспортировке Навального после отравления «Новичком» в 2020 году.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesАдвокат об ордере на арест Путина: «Возможно, это приведет к изменению архитектуры международных отношений»Новости SBS на русском языке - 24.03.2023Остерегайтесь красивого, но ядовитого синекольчатого осьминога, предупреждают парамедикиПрограмма SBS Russian — эфир от 23.03.2023