Новая волна COVID-19 ожидается в Новом Южном Уэльсе в ближайшие недели

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Приближается сезон отпусков и жители Сиднея рассказывают SBS News, что с нетерпением ждут лета и находятся в приподнятом настроении, несмотря на продолжающуюся пандемию.





"Я только что окончила 12 класс, так что я просто хочу отпраздновать и повеселиться".





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"Мы так привыкли к тому образу жизни, который у нас был все это время. Мы меньше общаемся. Проводим дома гораздо больше времени. Мы в масках. Мы вакцинированы. Так что, думаю, не так уж и много беспокойства по этому поводу".





"С появлением всех этих вариантов есть некоторые сомнения.... Но мы должны как-то уже жить с ними".





В Новом Южном Уэльсе наблюдается рост инфекций.





Число людей с положительным результатом теста на COVID увеличилось более чем на 11 процентов на этой неделе по сравнению с предыдущей.





Говорит Керри Чант, главный санитарный врач штата.





"Мы видим всплеск случаев COVID и изменения в вариантах, циркулирующих в Новом Южном Уэльсе, что говорит нам о вступлении в следующую волну COVID. Глядя на местную информацию, которую мы получаем, и на то, что происходит за границей. Мы считаем, что случаи COVID вырастут через пару недель. Защита жителей Нового Южного Уэльса, приобретенная от вакцинации и перенесенной инфекции, продолжает снижать риск развития тяжелого заболевания. Однако пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями будут по-прежнему подвергаться более высокому риску".





Ее предупреждение созвучно недавнему подобному замечанию ее коллеги из штата Виктория Бретта Саттона.





И федеральный министр здравоохранения Марк Батлер призывает следить за своевремнной вакцинацией.





"Все еще пять миллионов австралийцев старше 16 лет, которые имеют право на третью дозу, не получили ее. Для многих из них уже получится более 12 месяцев с тех пор, как они получили вторую дозу. Поэтому получение этой третьей дозы или четвертой, если вы имеете право на это и не получали ее, станет очень важным дополнением к вашей защите, а тем самым и к защите окружающих".





Ожидается, что новые подварианты — XBB, BQ.1 и BQ.1.1 — станут доминирующими вариантами по всей стране.





Но Всемирная организация здравоохранения заявляет, что на данном этапе нет данных, позволяющих предположить усугубление тяжести протекания заболевания по сравнению с другими сублиниями омикрона.





Кэтрин Беннетт, эпидемиолог из Университета Дикина, рассказала SBS News, что проблема с этими новыми подвариантами заключается в эволюционирующей природе вируса.





"Дело не столько в этих конкретных подвариантах. Мы наблюдаем определенную закономерность в том, как это разворачивается, и теперь у нас есть смесь подвариантов в сообществе. Это означает, что вы можете заразиться на этой неделе - и у вас может быть инфекция через четыре недели, потому что циркулирует более одного варианта. И теперь, со всеми этими подвариантами, вы не можете полностью остановить распространение инфекции. Вы можете замедлить передчу вируса или защитить себя, но именно поэтому вы должны следить за своевременностью получения бустерных прививок, чтобы избежать тяжелого течения болезни, пытаясь свести к минимуму ваш риск развития длительного COVID и других осложнений - вот почему все это важно. Таким образом, проблема здесь заключается в продолжающейся истории, а не столько в этих конкретных вариантах".





Между тем, новое исследование показало, что более двух третей австралийцев были инфицированы COVID-19, но среди детей этот показатель может достигать 90 процентов, особенно когда учитваются непривитые дети.





Доктор Арчана Койрала является ведущим исследователем отчета, посвященного детям в возрасте от 0 до 19 лет.





"И на самом деле мы обнаружили, что у многих детей, о которые даже не знали, что они были инфицированы, были антитела. И это действительно важно для понимания таких вещей, как тяжесть заболевания и госпитализация у детей. Теперь мы знаем, что у детей обычно легкие инфекции. Но когда мы смотрим на данные о госпитализации, то теперь нам известно, что уровень госпитализации среди детей еще ниже. И это действительно подчеркивает тот факт, что да, у нас был SARS-CoV-2. Большинство детей заразились, но они хорошо с этим справились".



