Создан новый фонд поддержки женщин и девочек в футболе

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После успеха сборной Matildas на Чемпионате мира по футболу среди женщин FIFA 2023 и в преддверии их заключительных Олимпийских отборочных соревнований, банк Commonwealth и футбольная федерация Football Australia объединились, чтобы основать Фонд развития футбола.





С целью привлечь и удержать 50 000 участниц из фонда будут выделять гранты в размере до 5000 долларов общественным клубам и ассоциациям по всей стране с конкретной целью поощрения участия женщин и девочек в футболе.





Фонд будет поддерживать развитие тренерского состава через стипендии, ресурсы, проведение тренингов и содействие взаимодействию на национальном уровне.





Моник МакЛоуд является исполнительным директором по маркетингу и корпоративным вопросам банка Commonwealth.





Она говорит, что победа сборной на Чемпионате мира по женскому футболу сильно повлияла на этот спорт в Австралии.





«Чемпионат мира по футболу среди женщин FIFA стал таким моментом во времени. Он действительно захватил нацию, так как каждый учавствовал и хотел быть частью восторга за Матильд, и они проделали фантастическую работу, действительно привлекая к футболу новое поколение девочек, которые хотят в игру».





Г-жа МакЛоуд объясняет, что стало главной мотивацией для основания фонда.





«Мы запускаем Фонд развития футбола, потому что для нас очень важно вернуться в Football Australia и быть вовлеченными с самого низа, начиная от базового уровня и вплоть до элитного. Для нас это возможность далее реализовывать наши обязательства, видя вдохновение, которое выросло с Чемпионата мира, и действительно сделать больше для помощи молодым девочкам и женщинам, которые хотят участвовать в этом спорте. Поэтому это отличная возможность для нас сделать больше, особенно на уровне базовых клубов».





Сара Уолш является руководителем женского футбола в Football Australia.





Она бывшая профессиональная футболистка с длинной спортивной историей, представлявшая Австралию на национальном уровне на Летних Олимпийских играх 2004 года, Азиатском Кубке женщин AFC 2006 года и Чемпионате мира по футболу женщин FIFA 2007 года.





Г-жа Уолш объясняет, какие цели стоят перед фондом.





«Фонд имеет две ключевые цели. Первая - предоставление грантов общественным клубам с целью привлечения и удержания женщин и девочек. У нас амбициозная национальная цель достичь равенства в 50/50 через наш план наследия, и мы действительно верим, что эти гранты дадут стартовый импульс инвестициям, которые клубам требуются для начала размышлений о том, как они привлекают в футбол женщин и девочек. Вторая часть программы заключается в обучении 2000 тренеров, чтобы они могли тренировать в такой атмосфере, которая способствует привлечению большего числа женщин и девочек к игре, что действительно поможет нам двигаться к достижению цели 50/50».





Как данная инициатива поможет комьюнити и женскому футболу?





Объясняет г-жа Уолш.





«Мы добились больших успехов, я считаю, на национальном уровне с нашей сборной CommBank Matilda's, у нас были полные стадионы в Перте, мы увеличиваем осведомленность о женщинах в футболе через наши CommBank Matilda's и их удивительные выступления на поле. Мы договорились с игроками о гендерной оплате в 2019 году, и я считаю, что у нас есть хорошая структура для того, как может выглядеть футбол, начиная с базового уровня. Нет никаких причин, почему мы не можем применить те же принципы, которые мы применили к национальной команде. Я верю, что этот Фонд развития футбола поможет ускорить эти перемены в течение следующих двух лет, и я очень рада, что мы можем развивать его совместно с CommBank».





У нее есть совет для тех, кто хочет быть причастным.





«Если вы игрок или представитель местного клуба, убедитесь, что вы постучались в двери своего общественного клуба, более подробная информация будет доступна в ближайшие несколько недель. Но, во-вторых, если вы мама или девочка, которая думает о тренерской деятельности, я призываю вас выступить вперед, чтобы стать частью этой программы, потому что нам нужно больше женщин-тренеров, и есть много возможностей для вашего участия. Так что свяжитесь с вашим клубом, и скоро будут объявлены дополнительные подробности».



