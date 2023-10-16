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LISTEN TO Опоясывающий лишай: Новое финансирование вакцины может облегчить боль тысячам людей SBS Russian 16/10/2023 06:26 Play

Если вы старше 50 лет, скорее всего, вирус, вызывающий опоясывающий герпес, уже спрятан в вашей нервной системе.





Опоясывающий герпес — также известный как опоясывающий лишай — вызывается тем же вирусом, что и ветряная оспа.





Профессор Роберт Бой — эксперт по инфекционным заболеваниям в Сиднейском университете.





«Опоясывающий лишай — это вирусная инфекция, которая особенно поражает кожу туловища или лица. Это происходит потому, что вы ранее переболели ветряной оспой, а затем вирус годами скрывается в вашей нервной системе. К 50-ти годам практически каждый человек перенес ветрянку. Опоясывающий лишай поражает каждого третьего австралийца в течение жизни и является серьезным заболеванием. Он влияет на людей не только потому, что может вызывать отеки и волдыри, но и может вызывать продолжающуюся боль».





Боль от опоясывающего лишая очень сильная, ее часто называют самой сильной болью, которую когда-либо испытывали.





Венди Дэйр было 64 года, когда на ее жизнь повлиял опоясывающий лишай.





«Уровень боли в первые несколько дней был незначительным, и я бы не сказала, что она каким-то образом изнуряла, но это было вначале. Позже — в верхней части моей груди она была колющая, жгучая. По сути боль была везде. Я обращалась к моему врачу общей практики несколько раз, потому что спать было трудно, особенно если что-то касалось этой зоны. Носить одежду было тоже проблемой. Я была осторожна с тем, что я могла надеть, и да, это потребовало немало усилий и долгое время пришлось терпеть неудобства».



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Распространенным заблуждением является то, что если кто-то ведет здоровый образ жизни, у него низкий риск развития опоясывающего лишая.





Это неправда.





Примерно у каждого третьего человека в течение жизни развивается опоясывающий лишай.





Еще одно заблуждение заключается в том, что опоясывающим лишаем можно заболеть только один раз в жизни.





Это тоже неправда.





Профессор Бой говорит, что с возрастом люди подвергаются бОльшему риску возникновения постгерпетической невралгии – боли, которая может длиться годами.





«Постгерпетическая невралгия — это боль, которую вы испытываете после опоясывающего лишая. Она длится не менее трех месяцев, а у некоторых людей годами. Примерно у 10–20% людей, перенесших опоясывающий лишай, развивается постгерпетическая невралгия. Герпетическая невралгия: боль в месте высыпания опоясывающего лишая. Этот риск возрастает с возрастом. Таким образом, если вам за семьдесят или восемьдесят лет и вы заболели опоясывающим лишаем, у вас 20% риск возникновения боли, которая может длится месяцы, а иногда даже годы после первоначальной сыпи».





Джулия Джонс — генеральный директор Painaustralia, правозащитной организации, работающей над улучшением качества жизни людей, страдающих от боли.





Она говорит, что опоясывающий лишай причиняет значительную боль австралийскому сообществу.





«Проблема с болью в том, что она ослабляет людей. Она заставляет их бояться двигаться и проявлять активность. Особенно боль, вызванная опоясывающим лишаем, причиняет людям такое воздействие. Она заставляет их все чаще оставаться дома. Потому мы хотим видеть любые изменения в системе, которые поддерживают здоровье людей, которые повышают их способность к участию, физической активности, активности на рынке труда и сохранению их стремлений. А из-за боли люди рано выходят на пенсию. Я не хочу, чтобы жизнь людей была сведена к минимуму из-за подобных условий, и наша организация приветствовует решения, которые улучшат их ситуацию».





С 1 ноября Национальная программа иммунизации включит вакцину Shingrix в список средств для профилактики опоясывающего лишая и постгерпетической невралгии.





Это неживая вакцина, а это значит, что она не может размножаться внутри организма и вызывать заболевание даже у людей с ослабленной иммунной системой.





Вакцина обеспечивает 10-летнюю защиту и более эффективна, чем вакцина, доступная в настоящее время в Национальной программе иммунизации.





Национальная программа иммунизации сделает Shingrix доступной для всех старше 65 лет, представителей Коренных народов и жителей островов Торресова пролива в возрасте старше 50 лет, а также для лиц с ослабленным иммунитетом в возрасте 18 лет и старше с состояниями «высокого риска» опоясывающего лишая.





Джулия Джонс приветствует этот шаг.





«Это действительно хорошее начало для того, чтобы помочь людям продолжать свою трудовую жизнь, поддерживать свои семьи вместе, оставаться активными и удовлетворенными, а также вырастить следующее поколение. Итак, эта болезнь действительно часто поражает людей, но мы можем сделать шаг, чтобы сделать жизнь людей чуть лучше и помочь им избежать определенные последствия этого заболевания».





Эксперты призывают семьи начать разговор со своими близкими, чтобы повысить осведомленность о том, насколько болезненным и изнурительным может быть опоясывающий лишай.





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